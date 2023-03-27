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Решение МУС об аресте Путина дает сигнал российской оппозиции и партизанам – Подоляк

Подоляк: С юридической точки зрения Путин уже никчемен
Подоляк: С юридической точки зрения Путин уже никчемен
Фото: kremlin.ru

Ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина подталкивает россиян к протестным движениям. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью УНИАН, опубликованном 27 марта.

"Решение Международного уголовного суда, грубо говоря, означает, что глобальные политические элиты приняли для себя принципиальное решение – не считать Путина легитимным. Да, на внутреннем рынке он еще контролирует ситуацию, контролирует Россию. Но с юридической точки зрения он уже никчемен. Соответственно, к нему можно применять другие нормативы", – сказал он.

По словам Подоляка, международное сообщество намекает гражданам Российской Федерации, что они могут предпринимать любые действия, чтобы сбросить правящую власть.

"Грубо говоря, всем потенциальным оппонентам, представителям протеста, партизанским движениям в России как бы сказано: Путин не является человеком, который может приехать за стол переговоров и с кем-то о чем-то говорить. Соответственно, вы можете делать в России любые шаги, направленные на ускорение трансформации политической системы для того, чтобы вернуть Россию в рамки международного права", – сказал он.

Подоляк отметил, что факт выдачи ордера на арест подчеркивает резкое ослабление легитимности Путина в международных кругах и это в России постепенно начнет реализовываться в протестные движения.

Контекст:

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию. Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого, отметили в Офисе генпрокурора Украины.

Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой". Однако главный прокурор МУС Карим Хан 17 марта заявил, что Путин может предстать перед судом, несмотря на аргументы Москвы о том, что на Россию не распространяются решения Международного уголовного суда.

Выдача МУС ордера на арест Путина является "поворотным моментом", заявил президент Украины Владимир Зеленский 19 марта.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, арест, война России против Украины, Международный уголовный суд, Михаил Подоляк
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