Решение МУС об аресте Путина дает сигнал российской оппозиции и партизанам – Подоляк

"Решение Международного уголовного суда, грубо говоря, означает, что глобальные политические элиты приняли для себя принципиальное решение – не считать Путина легитимным. Да, на внутреннем рынке он еще контролирует ситуацию, контролирует Россию. Но с юридической точки зрения он уже никчемен. Соответственно, к нему можно применять другие нормативы", – сказал он.

По словам Подоляка, международное сообщество намекает гражданам Российской Федерации, что они могут предпринимать любые действия, чтобы сбросить правящую власть.

"Грубо говоря, всем потенциальным оппонентам, представителям протеста, партизанским движениям в России как бы сказано: Путин не является человеком, который может приехать за стол переговоров и с кем-то о чем-то говорить. Соответственно, вы можете делать в России любые шаги, направленные на ускорение трансформации политической системы для того, чтобы вернуть Россию в рамки международного права", – сказал он.

Подоляк отметил, что факт выдачи ордера на арест подчеркивает резкое ослабление легитимности Путина в международных кругах и это в России постепенно начнет реализовываться в протестные движения.