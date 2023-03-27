Подоляк о целях Кремля: Россия абсолютно оторвана от современной цивилизации

Подоляк: Не может быть никаких переговоров с Россией Фото: president.gov.ua

"Единственная их цель была – оккупировать гигантскую территорию, максимально проредить здесь население, поставить комендатуры, концентрационные лагеря, уничтожать людей. Сейчас они уже отказались от концепции оккупации. Они понимают, что захватить Украину, прикрываясь денацификациями, демилитаризациями – это фикция. Россия абсолютно оторвана от современной цивилизации. К сожалению, еще есть какие-то люди в других странах, которые воспринимают Россию как страну, живущую по определенным правилам. Но это не так", – сказал он.

Подоляк напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно фиксировал конкретную позицию – никаких переговоров с Россией в нынешней ситуации. По его словам, любые переговоры с российской властью сейчас на ее условиях будут означать, что Украина не накажет виновных.

"Мы должны дойти до правильного финала: либо физически – исчезновением их с карты человеческой цивилизации, либо юридически – пожизненными сроками. И ордер Международного уголовного суда [на арест президента РФ Владимира Путина] уже говорит о том, что глобальные политические элиты приняли решение заставить их ответить в полном объеме", – подчеркнул он.