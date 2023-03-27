ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк о целях Кремля: Россия абсолютно оторвана от современной цивилизации

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Подоляк: Не может быть никаких переговоров с Россией
Подоляк: Не может быть никаких переговоров с Россией
Фото: president.gov.ua

Россия сейчас не имеет никаких военных целей, кроме того, что стремится демонстративно уничтожить максимальное количество гражданского населения Украины. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью УНИАН, опубликованном 27 марта.

"Единственная их цель была – оккупировать гигантскую территорию, максимально проредить здесь население, поставить комендатуры, концентрационные лагеря, уничтожать людей. Сейчас они уже отказались от концепции оккупации. Они понимают, что захватить Украину, прикрываясь денацификациями, демилитаризациями – это фикция. Россия абсолютно оторвана от современной цивилизации. К сожалению, еще есть какие-то люди в других странах, которые воспринимают Россию как страну, живущую по определенным правилам. Но это не так", – сказал он.

Подоляк напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно фиксировал конкретную позицию – никаких переговоров с Россией в нынешней ситуации. По его словам, любые переговоры с российской властью сейчас на ее  условиях будут означать, что Украина не накажет виновных.

"Мы должны дойти до правильного финала: либо физически – исчезновением их с карты человеческой цивилизации, либо юридически – пожизненными сроками. И ордер Международного уголовного суда [на арест президента РФ Владимира Путина] уже говорит о том, что глобальные политические элиты приняли решение заставить их ответить в полном объеме", – подчеркнул он.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию. Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого, отметили в Офисе генпрокурора Украины.

Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, российская агрессия, война России против Украины, Михаил Подоляк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Почему ни в коем случае нельзя пить кофе натощак. Диетолог предупредила
Почему ни в коем случае нельзя пить кофе натощак. Диетолог предупредила
Притула признался, что в четвертый раз планировал стать отцом, но этому помешала война
Притула признался, что в четвертый раз планировал стать отцом, но этому помешала война
Галина ГРИШИНА
От разноцветных ногтей до цвета "зеленый мох". Идеи трендового маникюра от Дорофеевой
От разноцветных ногтей до цвета "зеленый мох". Идеи трендового маникюра от Дорофеевой
Галина ГРИШИНА
"Закрутилось так, что забеременела". Полякова рассказала, как в 23 года закрутила роман с 40-летним женатым бизнесменом и вышла за него замуж
"Закрутилось так, что забеременела". Полякова рассказала, как в 23 года закрутила роман с 40-летним женатым бизнесменом и вышла за него замуж
Галина ГРИШИНА
Мишина поделилась свежим откровенным роликом в белье и сделала заявление
Мишина поделилась свежим откровенным роликом в белье и сделала заявление
Loboda рассказала, что чувствует, когда ее сравнивают с Повалий и Ани Лорак
Loboda рассказала, что чувствует, когда ее сравнивают с Повалий и Ани Лорак
СТБ анонсировал сериал с участием российского актера. Украинские артисты призвали зрителей бойкотировать премьеру
СТБ анонсировал сериал с участием российского актера. Украинские артисты призвали зрителей бойкотировать премьеру
Галина ГРИШИНА
Почему гниет рассада. Опытные огородники рассказали, как этого избежать
Почему гниет рассада. Опытные огородники рассказали, как этого избежать
"Ленивые хачапури" за 20 минут. Простой рецепт вкусного блюда
"Ленивые хачапури" за 20 минут. Простой рецепт вкусного блюда
Dantes впервые публично высказался о песне Дорофеевой, которую она записала со своим новым бойфрендом
Dantes впервые публично высказался о песне Дорофеевой, которую она записала со своим новым бойфрендом
Галина ГРИШИНА
  35-летняя Никитюк и 23-летний участник "Голосу країни 9" выпустили лирическую песню о расставании
  35-летняя Никитюк и 23-летний участник "Голосу країни 9" выпустили лирическую песню о расставании
  Под удивленные взгляды пассажиров. Monatik спел новую песню в городской электричке. Видео
  Под удивленные взгляды пассажиров. Monatik спел новую песню в городской электричке. Видео
  Как приготовить вкусный суп с фрикадельками. Простой рецепт от украинского ресторатора Клопотенко
  Как приготовить вкусный суп с фрикадельками. Простой рецепт от украинского ресторатора Клопотенко
Галина ГРИШИНА
Блум показал, как выговаривает слово "Укрзалізниця". Видео
Блум показал, как выговаривает слово "Укрзалізниця". Видео
Галина ГРИШИНА
  Толстовка с трезубцем и борода. В Японии выпускник пришел на церемонию вручения дипломов в образе Зеленского. Видео
  Толстовка с трезубцем и борода. В Японии выпускник пришел на церемонию вручения дипломов в образе Зеленского. Видео
Галина ГРИШИНА
Как выбрать фитолампу для рассады и правильно ее использовать. Советы эксперта
Как выбрать фитолампу для рассады и правильно ее использовать. Советы эксперта
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Было все сделано, чтобы выгнали меня. И сделано ею". Ефросинина рассказала, как участвовала в "Танцах со звездами" с женой Медведчука (121871)
2
Тренд "голые ногти". Зеленская отказалась от красного маникюра в пользу минималистской эстетики. Фото до и после (109806)
3
Весенняя побелка плодовых деревьев. Садовод рассказала, для чего и как правильно это делать (63709)
4
Стилист назвал идеальную стрижку для женщин, у которых нет времени на укладку. Фото (48185)
5
"Никто не имеет права отсиживаться в тылу". 35-летняя мать троих дочерей из Ивано-Франковской области прошла отбор в штурмовую бригаду "Лють" (46790)
6
Сколько раз в день нужно есть, чтобы похудеть. Фитнес-инструктор объяснил, почему не обязательно отказываться от ужина ради стройности (46583)
7
MamaRika: Винник – просто зашквар года (36793)
8
25-летняя жена 56-летнего Касселя снялась дома в нижнем белье (28070)
 
 
 
 