Подоляк о целях Кремля: Россия абсолютно оторвана от современной цивилизации

"Единственная их цель была – оккупировать гигантскую территорию, максимально проредить здесь население, поставить комендатуры, концентрационные лагеря, уничтожать людей. Сейчас они уже отказались от концепции оккупации. Они понимают, что захватить Украину, прикрываясь денацификациями, демилитаризациями – это фикция. Россия абсолютно оторвана от современной цивилизации. К сожалению, еще есть какие-то люди в других странах, которые воспринимают Россию как страну, живущую по определенным правилам. Но это не так", – сказал он.
Подоляк напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно фиксировал конкретную позицию – никаких переговоров с Россией в нынешней ситуации. По его словам, любые переговоры с российской властью сейчас на ее условиях будут означать, что Украина не накажет виновных.
"Мы должны дойти до правильного финала: либо физически – исчезновением их с карты человеческой цивилизации, либо юридически – пожизненными сроками. И ордер Международного уголовного суда [на арест президента РФ Владимира Путина] уже говорит о том, что глобальные политические элиты приняли решение заставить их ответить в полном объеме", – подчеркнул он.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию. Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого, отметили в Офисе генпрокурора Украины.
Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.