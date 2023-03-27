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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Режиму Путина должен прийти конец". Снайдер высказался об ордере на арест президента РФ

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Снайдер: Мы должны сказать, что Путин должен предстать перед судом
Снайдер: Мы должны сказать, что Путин должен предстать перед судом
Фото: EPA

Известный американский историк Тимоти Снайдер в интервью "Еспресо" рассказал, какое значение имеет выданный Международным уголовным судом (МУС) ордер на арест российского президента Владимира Путина. Интервью опубликовано 26 марта.

"Самое важное в отношении ордера на арест – это то, что он напоминает всем о важности закона. Вторгнувшись в Украину, Россия нарушила, по сути, все возможные формы международного права и таким образом она угрожает не только Украине и ее народу, но и самой идее существования международного порядка. Поэтому независимо от того, будет ли Путин арестован или нет, идея о том, что закон и порядок имеют значение, действительно важна, и это одна из вещей, которую Украина защищает для всех нас", – сказал он.

По мнению Снайдера, Путин вряд ли беспокоится, что его арестуют, однако его беспокоит осуждение Запада. По его словам, несмотря на слова россиян о ненависти и презрении к Западу, он остается для них единственным источником внутреннего престижа.

"Запад служит для них примером, как одеваться, разговаривать, делать телевидение, и потому им не безразлично. Путин никогда этого не забудет, как не забудет русская история. Одна только мысль о том, что тебе закрыт въезд в Германию и другие 132 страны, не может не волновать. Однако как это будут трактовать в рамках российской внутренней политики, еще важнее. Есть много причин считать, что режиму Путина должен прийти конец", – сказал он.

По его словам, для россиян это еще одна причина убедиться в том, что их стране не сможет помочь лидер, которого многие считают военным преступником. Историк выразил надежду, что Путина могут арестовать. 

"Независимо от того, выиграет ли Путин в данном конкретном случае, мы должны сказать, что он должен предстать перед судом, что мы будем пытаться отдать его под суд и будем призывать немцев это сделать. Кстати, очень важным моментом для истории самой Германии, для ее самооценки является то, что они публично заявили, что готовы арестовать Путина, и как быстро они прошли долгий путь от того, что это наш важный международный партнер, к тому, что это возможный военный преступник, которого мы бы арестовали. Это действительно достаточно большой переход", – отметил он

Контекст:

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию. Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого, отметили в Офисе генпрокурора Украины.

Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой". Однако главный прокурор МУС Карим Хан 17 марта заявил, что Путин может предстать перед судом, несмотря на аргументы Москвы о том, что на Россию не распространяются решения Международного уголовного суда.

Выдача МУС ордера на арест Путина является "поворотным моментом", заявил президент Украины Владимир Зеленский 19 марта.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Владимир Путин, арест, российская агрессия, война России против Украины, Международный уголовный суд, Тимоти Снайдер, военное преступление
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