Кулеба: Украине нужно ратифицировать Римский статут

Кулеба напомнил, что Украина сейчас полностью признает юрисдикцию МУС и без ратификации Римского статута Фото: EPA

"Однозначно нужно ратифицировать, чтобы все эти предрассудки о том, что это как-то навредит самой Украине, – это [были] предрассудки и ничего больше", – сказал министр.

Он напомнил, что Украина сейчас полностью признает юрисдикцию Международного уголовного суда и без ратификации Римского статута.

"И это тоже не нужно забывать. Поэтому все, кто говорит, что есть какие-то препятствия для взаимодействия Украины с МКС из-за того, что мы не ратифицировали статут, – они лукавят", – добавил Кулеба.