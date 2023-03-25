Кулеба: Украине нужно ратифицировать Римский статут

"Однозначно нужно ратифицировать, чтобы все эти предрассудки о том, что это как-то навредит самой Украине, – это [были] предрассудки и ничего больше", – сказал министр.
Он напомнил, что Украина сейчас полностью признает юрисдикцию Международного уголовного суда и без ратификации Римского статута.
"И это тоже не нужно забывать. Поэтому все, кто говорит, что есть какие-то препятствия для взаимодействия Украины с МКС из-за того, что мы не ратифицировали статут, – они лукавят", – добавил Кулеба.
17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена в РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.
Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.
Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой".
Путин может предстать перед судом, несмотря на аргументы Москвы о том, что на Россию не распространяются решения Международного уголовного суда, заявил главный прокурор МУС Карим Хан 17 марта.
Выдача МУС ордера на арест Путина является "поворотным моментом", заявил президент Украины Владимир Зеленский 19 марта.