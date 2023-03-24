"Венгрия продолжает обнулять свою репутацию". В Офисе президента отреагировали на заявление главы администрации Орбана об аресте Путина

Такое мнение 23 марта в эфире национального телемарафона высказал советник руководителя Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк. Видеозапись опубликована в YouTube ТСН.

Глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш заявил 23 марта, что статут МУС не является частью венгерского правопорядка, поэтому у Будапешта нет законных оснований арестовывать российского президента.

"Мир – это же не какая-то абстракция и межгосударственные отношения – снова-таки, не абстракция. Или ты подписываешь документы (международное право, Римский статут) для того, чтобы выполнять взятые на себя обязательства, или ты ведешь себя как человек, который не держит свое слово. То есть Венгрия продолжает обнулять свою репутацию, – прокомментировал заявление Гуйяша Подоляк. – А после этого она [Венгрия], наверное, будет иметь другие трудности общения в Европейском союзе как таковом. Речь идет о кредитах, деньгах, рынках сбыта".

Издание privatbankar объяснило, что Венгрия подписала Римский статут, закладывающий основы функционирования МУС, но не изменила соответствующее законодательство и не сделала публикацию в "Венгерской газете". Поэтому документ не считается действительным международно-правовым договором в соответствии с венгерским законодательством, отметило СМИ.

Гуйяш добавил, что Венгрия "по-прежнему не хочет ввязываться в войну".

"Мы по-прежнему уверены, что правильное поведение – оказывать всяческую поддержку Украине и Подкарпатью гуманитарными средствами, помогать венграм Подкарпатья, материально поддерживать Украину, принимать оттуда беженцев, и в то же время венграм должно хватить общей воли народа, чтобы избежать причастности к войне", – указал глава администрации Орбана.