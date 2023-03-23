Яценюк об ордере на арест Путина: Сигнал для российской элиты – "Этот бобик уже сдох. Меняйте"

"Вот у нас есть составляющие. Первая – международная судебная инстанция признала достаточные доказательства для того, чтобы выписать ордер на его арест. Вторая – 123 страны, ратифицировавшие Римский статут, фактически получили сообщение о том, что этот человек преследуется за военные преступления. Третье – это оказывает геополитическое и психологическое влияние на глав государства и глав правительств всего мира. Четвертое – это имеет большое влияние на самого Путина", – сказал он.
Яценюк отметил, что Путин может предстать перед международным трибуналом, хотя вероятность этого не является высокой.
"Самое ключевое, в чем есть сигнал непосредственно для российских политических элит, назовем их так. Элиты уберу. Для российского политического истеблишмента. Им сказали: смотрите, этот бобик уже сдох, с этим мы дела уже не будем иметь. Если вы хотите на какую-нибудь новую страницу в ваших отношениях с нами, клиента меняйте. Пассажир не тот, все", – сказал он.
По словам Яценюка, перед российскими элитами поставили выбор относительно Путина.
"Если вас устраивает то, что во главе вашего государства преследуемое за совершение преступления лицо, – это ваш выбор. И на 2024 год это тоже ваш выбор. Понимаете, здесь еще игра есть дальше. А если вы примете решение о том, чтобы его сплавить, то, сплавив его, вы сплавите все проблемы, которые он вам создал. В принципе, там могут назначить еще большего такого российского нациста, с одной стороны. Но может быть напротив, другая тенденция, где тот, кто придет, как после Сталина, когда пришел Хрущев, – будет у них оттепель", – сказал экс-премьер.
В декабре 2022 года омбудсмен Дмитрий Лубинец говорил, что офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека верифицировал пребывание на территории России более 12 тыс. украинских детей, из них ориентировочно 8,6 тыс. вывезли принудительно.
14 февраля факультет здравоохранения Йельского университета (США) в рамках проекта Conflict Observatory опубликовал результаты исследования, согласно которому на территории России и в аннексированном Крыму существует сеть из по меньшей мере 43 учреждений, в которых дети из Украины подвергаются российской идеологической обработке.
Одного из украинских детей, депортированных оккупантами из Мариуполя Донецкой области, незаконно усыновила уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Об этом она сама рассказывала пропагандистам RT в октябре прошлого года.
17 марта МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.
Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.
Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой".
Выдача МУС ордера на арест Путина является "поворотным моментом", заявил президент Украины Владимир Зеленский 19 марта.