Яценюк об ордере на арест Путина: Сигнал для российской элиты – "Этот бобик уже сдох. Меняйте"

"Вот у нас есть составляющие. Первая – международная судебная инстанция признала достаточные доказательства для того, чтобы выписать ордер на его арест. Вторая – 123 страны, ратифицировавшие Римский статут, фактически получили сообщение о том, что этот человек преследуется за военные преступления. Третье – это оказывает геополитическое и психологическое влияние на глав государства и глав правительств всего мира. Четвертое – это имеет большое влияние на самого Путина", – сказал он.

Яценюк отметил, что Путин может предстать перед международным трибуналом, хотя вероятность этого не является высокой.

"Самое ключевое, в чем есть сигнал непосредственно для российских политических элит, назовем их так. Элиты уберу. Для российского политического истеблишмента. Им сказали: смотрите, этот бобик уже сдох, с этим мы дела уже не будем иметь. Если вы хотите на какую-нибудь новую страницу в ваших отношениях с нами, клиента меняйте. Пассажир не тот, все", – сказал он.

По словам Яценюка, перед российскими элитами поставили выбор относительно Путина.

"Если вас устраивает то, что во главе вашего государства преследуемое за совершение преступления лицо, – это ваш выбор. И на 2024 год это тоже ваш выбор. Понимаете, здесь еще игра есть дальше. А если вы примете решение о том, чтобы его сплавить, то, сплавив его, вы сплавите все проблемы, которые он вам создал. В принципе, там могут назначить еще большего такого российского нациста, с одной стороны. Но может быть напротив, другая тенденция, где тот, кто придет, как после Сталина, когда пришел Хрущев, – будет у них оттепель", – сказал экс-премьер.

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