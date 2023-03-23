Путин в 2005 году заявлял, что Гаага – столица международного правосудия. Видео

Путин в 2005 году говорил, что Гаага "навсегда определена столицей международного правосудия" Скриншот: kremlin.ru

Расшифровка его выступления и видео есть на сайте Кремля уже более 17 лет, но после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест, о видео вспомнили и начали распространять в сети.

В частности, о нем напомнили украинский журналист Андрей Цаплиенко и проект "Эхо Кавказа".

О Гааге, где находится МУС, Путин упомянул в контексте первой конференции мира. "Она состоялась в Гааге, навсегда определив этот город как столицу международного правосудия", – отметил глава Кремля 2 ноября 2005 года.

Он также заявил тогда, что Международный суд ООН "вносит огромный вклад в дело предотвращения международных конфликтов и мирного разрешения уже возникших споров".

"В конечном счете ваша деятельность способствует утверждению международной справедливости. Это стало возможным благодаря независимости суда, особому статусу и уникальному составу его судей", – сказал Путин.