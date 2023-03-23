Путин в 2005 году заявлял, что Гаага – столица международного правосудия. Видео

Расшифровка его выступления и видео есть на сайте Кремля уже более 17 лет, но после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест, о видео вспомнили и начали распространять в сети.
В частности, о нем напомнили украинский журналист Андрей Цаплиенко и проект "Эхо Кавказа".
О Гааге, где находится МУС, Путин упомянул в контексте первой конференции мира. "Она состоялась в Гааге, навсегда определив этот город как столицу международного правосудия", – отметил глава Кремля 2 ноября 2005 года.
Он также заявил тогда, что Международный суд ООН "вносит огромный вклад в дело предотвращения международных конфликтов и мирного разрешения уже возникших споров".
"В конечном счете ваша деятельность способствует утверждению международной справедливости. Это стало возможным благодаря независимости суда, особому статусу и уникальному составу его судей", – сказал Путин.
17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена в РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.
Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.
Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой".
Путин может предстать перед судом, несмотря на аргументы Москвы о том, что на Россию не распространяются решения Международного уголовного суда, заявил главный прокурор МУС Карим Хан 17 марта.
Выдача МУС ордера на арест Путина является "поворотным моментом", заявил президент Украины Владимир Зеленский 19 марта.