Путина не арестуют, если он приедет в Венгрию – представитель правительства

Гуйяш отметил, что статут Международного уголовного суда (МУС) не является частью венгерского правопорядка, поэтому у Будапешта нет законных оснований арестовывать российского президента.
"Мы не можем арестовать президента России, потому что не обнародован закон, который позволял бы это делать", – сказал он.
Издание privatbankar объяснило, что Венгрия подписала Римский статут, закладывающий основы функционирования МУС, но не изменила соответствующее законодательство и не сделала публикацию в "Венгерской газете". Поэтому документ не считается действительным международно-правовым договором в соответствии с венгерским законодательством, отметило СМИ.
Глава администрации премьер-министра добавил, что Венгрия "по-прежнему не хочет ввязываться в войну".
"Мы по-прежнему уверены, что правильное поведение – оказывать всяческую поддержку Украине и Подкарпатью гуманитарными средствами, помогать венграм Подкарпатья, материально поддерживать Украину, принимать оттуда беженцев, и в то же время венграм должно хватить общей воли народа, чтобы избежать причастности к войне", – сказал Гуйяш.
17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена в РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.
Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.
Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой".
Путин может предстать перед судом, несмотря на аргументы Москвы о том, что на Россию не распространяются решения Международного уголовного суда, заявил главный прокурор МУС Карим Хан 17 марта.
Выдача МУС ордера на арест Путина является "поворотным моментом", заявил президент Украины Владимир Зеленский 19 марта.