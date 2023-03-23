Путина не арестуют, если он приедет в Венгрию – представитель правительства

Гуйяш отметил, что статут Международного уголовного суда (МУС) не является частью венгерского правопорядка, поэтому у Будапешта нет законных оснований арестовывать российского президента.

"Мы не можем арестовать президента России, потому что не обнародован закон, который позволял бы это делать", – сказал он.

Издание privatbankar объяснило, что Венгрия подписала Римский статут, закладывающий основы функционирования МУС, но не изменила соответствующее законодательство и не сделала публикацию в "Венгерской газете". Поэтому документ не считается действительным международно-правовым договором в соответствии с венгерским законодательством, отметило СМИ.

Глава администрации премьер-министра добавил, что Венгрия "по-прежнему не хочет ввязываться в войну".

"Мы по-прежнему уверены, что правильное поведение – оказывать всяческую поддержку Украине и Подкарпатью гуманитарными средствами, помогать венграм Подкарпатья, материально поддерживать Украину, принимать оттуда беженцев, и в то же время венграм должно хватить общей воли народа, чтобы избежать причастности к войне", – сказал Гуйяш.