В Австрии заявили, что арестуют и передадут в Гаагу Путина, если он решит приехать

В Вене считают, что у Путина нет иммунитета перед МУС Фото: ЕРА

Если Путин пересечет границу страны, Вена арестует его и передаст в Гаагу, заявили в минюсте.

"Австрия является участницей Римского статута. Это означает, что Австрия, как и все другие стороны договора, обязана сотрудничать с МУС: ордеры на арест, выданные судом, должны выполняться, а разыскиваемые судом лица должны быть арестованы", – говорится в документе.

По данным министерства, иммунитета перед МУС не имеют даже главы государств. В 2019 году МУС уже установил такой прецедент по делу в отношении президента Судана Омара аль-Башира.

"Никто не стоит над законом, конкретно это означает, что каждое преступление должно быть полностью расследовано. Безнаказанности не должно быть", – добавили в минюсте Австрии.