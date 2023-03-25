В Австрии заявили, что арестуют и передадут в Гаагу Путина, если он решит приехать

Если Путин пересечет границу страны, Вена арестует его и передаст в Гаагу, заявили в минюсте.
"Австрия является участницей Римского статута. Это означает, что Австрия, как и все другие стороны договора, обязана сотрудничать с МУС: ордеры на арест, выданные судом, должны выполняться, а разыскиваемые судом лица должны быть арестованы", – говорится в документе.
По данным министерства, иммунитета перед МУС не имеют даже главы государств. В 2019 году МУС уже установил такой прецедент по делу в отношении президента Судана Омара аль-Башира.
"Никто не стоит над законом, конкретно это означает, что каждое преступление должно быть полностью расследовано. Безнаказанности не должно быть", – добавили в минюсте Австрии.
17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию. Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого, отметили в Офисе генпрокурора Украины.
Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой". Однако, главный прокурор МУС Карим Хан 17 марта заявил, что Путин может предстать перед судом, несмотря на аргументы Москвы о том, что на Россию не распространяются решения Международного уголовного суда.
Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.
Эту идею уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны. 16 марта Австрия присоединилась к их числу.