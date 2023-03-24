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ВОЙНА В УКРАИНЕ

После выдачи ордера МУС на арест Путина появились сигналы, что РФ начнет возвращать украинских детей на системной основе – омбудсмен

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Россия может начать возвращать украинских детей на системной основе, отметил Лубинец
Россия может начать возвращать украинских детей на системной основе, отметил Лубинец
Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

Украина получила сигналы, что РФ после выдачи ордера Международным уголовным судом на арест президента России Владимира Путина начнет возвращать депортированных украинских детей.

Об этом 24 марта в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в РФ.

Ведущий Вадим Карпяк спросил омбудсмена Украины, облегчит ли ордер МУС возвращение украинских детей из РФ.

"Не могу сказать публично много деталей, но скажу как человек, непосредственно принимающий в этом участие, что после того, как был выдан ордер на арест, у нас появились сигналы, которые могут свидетельствовать о том, что РФ начнет возвращать украинских детей на системной основе", – ответил Лубинец.

Контекст:

По данным детского омбудсмена Украины Дарьи Герасимчук, Россия депортировала и принудительно переместила 16 226 украинских детей. При этом Герасимчук отметила, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.

22 марта благотворительный фонд Save Ukraine, который помогает внутренним переселенцам, сообщил, что в Украину вернули 17 детей. Накануне, 21 марта, в Украину с оккупированных территорий вернули 15 детей с их матерями и опекунами.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, арест, депортация, дети, омбудсмен, война России против Украины, Международный уголовный суд, президент, Дмитрий Лубинец
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