После выдачи ордера МУС на арест Путина появились сигналы, что РФ начнет возвращать украинских детей на системной основе – омбудсмен

Об этом 24 марта в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.
17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в РФ.
Ведущий Вадим Карпяк спросил омбудсмена Украины, облегчит ли ордер МУС возвращение украинских детей из РФ.
"Не могу сказать публично много деталей, но скажу как человек, непосредственно принимающий в этом участие, что после того, как был выдан ордер на арест, у нас появились сигналы, которые могут свидетельствовать о том, что РФ начнет возвращать украинских детей на системной основе", – ответил Лубинец.
По данным детского омбудсмена Украины Дарьи Герасимчук, Россия депортировала и принудительно переместила 16 226 украинских детей. При этом Герасимчук отметила, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.
22 марта благотворительный фонд Save Ukraine, который помогает внутренним переселенцам, сообщил, что в Украину вернули 17 детей. Накануне, 21 марта, в Украину с оккупированных территорий вернули 15 детей с их матерями и опекунами.