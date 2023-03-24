После выдачи ордера МУС на арест Путина появились сигналы, что РФ начнет возвращать украинских детей на системной основе – омбудсмен

Об этом 24 марта в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в РФ.

Ведущий Вадим Карпяк спросил омбудсмена Украины, облегчит ли ордер МУС возвращение украинских детей из РФ.

"Не могу сказать публично много деталей, но скажу как человек, непосредственно принимающий в этом участие, что после того, как был выдан ордер на арест, у нас появились сигналы, которые могут свидетельствовать о том, что РФ начнет возвращать украинских детей на системной основе", – ответил Лубинец.