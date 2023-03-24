Детский омбудсмен РФ заявила, что депортированные из Украины дети в России "отдыхали и набирались сил"

Львова-Белова сообщила, что в течение последних двух недель 33 ребенка из Украины смогли вернуться к своим близким. По ее словам, дети из Херсонской, Запорожской, Харьковской областей находились в так называемых здравницах.

Она отметила, что украинские дети оказывались на территории РФ якобы с согласия родителей, чтобы "отдохнуть и набраться сил".

"Дети были в оздоровительных лагерях Крыма и Краснодарского края еще с осени. С согласия родителей, граждан Украины, их на время отправили вместе с сопровождающими подальше от боевых действий... Не для всех сразу получилось обеспечить безопасный обратный путь, поскольку существенно изменилась линия фронта, родители с детьми оказались по разные стороны", – написала Львова-Белова.

Она также заявила, что более 2000 детей, "прибывших на отдых" в Россию с 2022 года, уже воссоединились со своими родными.