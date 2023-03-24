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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Детский омбудсмен РФ заявила, что депортированные из Украины дети в России "отдыхали и набирались сил"

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В течение последних двух недель 33 ребенка из Украины смогли вернуться домой, заявила детский омбудсмен РФ
В течение последних двух недель 33 ребенка из Украины смогли вернуться домой, заявила детский омбудсмен РФ
Фото: Мария Львова-Белова / Facebook

Россия пообещала вернуть в Украину еще 56 детей. Об этом 24 марта сообщила российский детский омбудсмен Мария Львова-Белова в Telegram.

Львова-Белова сообщила, что в течение последних двух недель 33 ребенка из Украины смогли вернуться к своим близким. По ее словам, дети из Херсонской, Запорожской, Харьковской областей находились в так называемых здравницах.

Она отметила, что украинские дети оказывались на территории РФ якобы с согласия родителей, чтобы "отдохнуть и набраться сил".

"Дети были в оздоровительных лагерях Крыма и Краснодарского края еще с осени. С согласия родителей, граждан Украины, их на время отправили вместе с сопровождающими подальше от боевых действий... Не для всех сразу получилось обеспечить безопасный обратный путь, поскольку существенно изменилась линия фронта, родители с детьми оказались по разные стороны", – написала Львова-Белова.

Она также заявила, что более 2000 детей, "прибывших на отдых" в Россию с 2022 года, уже воссоединились со своими родными.

Контекст:

В России 18 июня 2022 года заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети. 7 сентября 2022 года США обвинили Россию в насильственной депортации до 1,6 млн украинцев и проведении так называемых фильтраций, включающих инвазивную проверку безопасности, допросы, разделение семей и задержания. По данным США, только в июле в Россию вывезли 1,8 тыс. украинских детей.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что известно как минимум о 16,2 тыс. депортированных Россией украинских детей. 

Теги: Россия, Украина, депортация, дети, война России против Украины, Мария Львова-Белова
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