Президент Еврокомиссии анонсировала конференцию по возвращению похищенных РФ украинских детей

"Есть одна тема, которая особенно важна для меня, – это дело о похищенных украинских детях. Это ужасное напоминание о самых темных временах нашей истории, о том, что там происходит, о депортации детей. Это военное преступление. Сегодня мы знаем о 16 200 детях, которые были депортированы. На сегодняшний день вернулись только 300", – сказала она.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что эти преступные действия полностью оправдывают ордера на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой, выданные МУС.
"В этой области, в партнерстве с украинцами, мы с премьер-министром [Польши Матеушем] Моравецким выступили с инициативой, направленной на возвращение похищенных Россией детей. Для этого мы организуем конференцию. Мы находимся в самом начале очень трудной работы. Мы стремимся объединить международное давление, чтобы принять все возможные меры для установления местонахождения этих детей", – отметила президент Еврокомиссии.
Она добавила, что ЕС стремится оказать содействие органам ООН и соответствующим международным организациям в получении лучшей и более полной информации о детях, которые были депортированы в Россию. Это касается и тех детей, которые впоследствии были усыновлены или переданы в российские приемные семьи.
По данным детского омбудсмена Украины Дарьи Герасимчук, Россия депортировала и принудительно переместила 16 226 украинских детей. При этом Герасимчук отметила, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.
22 марта благотворительный фонд Save Ukraine, который помогает внутренним переселенцам, сообщил, что в Украину вернули 17 детей. Накануне, 21 марта, в Украину с оккупированных территорий вернули 15 детей с их матерями и опекунами.
17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.