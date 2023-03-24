ГОРДОН
 
 
МИР

Президент Еврокомиссии анонсировала конференцию по возвращению похищенных РФ украинских детей

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Фон дер Ляйен: Есть одна тема, которая особенно важна для меня, это дело о похищенных украинских детях
Фон дер Ляйен: Есть одна тема, которая особенно важна для меня, – это дело о похищенных украинских детях
Фото: EPA

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала конференцию, которая будет посвящена вопросу возвращения похищенных Россией украинских детей. Об этом она сказала 23 марта в Брюсселе по окончании первого дня заседания Европейского совета, ее заявление опубликовано на сайте Еврокомиссии.

"Есть одна тема, которая особенно важна для меня, – это дело о похищенных украинских детях. Это ужасное напоминание о самых темных временах нашей истории, о том, что там происходит, о депортации детей. Это военное преступление. Сегодня мы знаем о 16 200 детях, которые были депортированы. На сегодняшний день вернулись только 300", – сказала она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что эти преступные действия полностью оправдывают ордера на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой, выданные МУС.

"В этой области, в партнерстве с украинцами, мы с премьер-министром [Польши Матеушем] Моравецким выступили с инициативой, направленной на возвращение похищенных Россией детей. Для этого мы организуем конференцию. Мы находимся в самом начале очень трудной работы. Мы стремимся объединить международное давление, чтобы принять все возможные меры для установления местонахождения этих детей", – отметила президент Еврокомиссии.

Она добавила, что ЕС стремится оказать содействие органам ООН и соответствующим международным организациям в получении лучшей и более полной информации о детях, которые были депортированы в Россию. Это касается и тех детей, которые впоследствии были усыновлены или переданы в российские приемные семьи.

Контекст:

По данным детского омбудсмена Украины Дарьи Герасимчук, Россия депортировала и принудительно переместила 16 226 украинских детей. При этом Герасимчук отметила, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.

22 марта благотворительный фонд Save Ukraine, который помогает внутренним переселенцам, сообщил, что в Украину вернули 17 детейНакануне, 21 марта, в Украину с оккупированных территорий вернули 15 детей с их матерями и опекунами.

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, ООН, Еврокомиссия, депортация, Урсула фон дер Ляйен, Европа, конференция, заседание, ЕС, военное преступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
56-летняя Берри выложила в сеть откровенное селфи из душа
56-летняя Берри выложила в сеть откровенное селфи из душа
Галина ГРИШИНА
  Как вырастить сельдерей весом до 450 г. Советы эксперта по выбору семян и правильному посеву
  Как вырастить сельдерей весом до 450 г. Советы эксперта по выбору семян и правильному посеву
Галина ГРИШИНА
Необычная текстура и изысканный дизайн. Пять роскошных платьев от украинского бренда J’amemme
Необычная текстура и изысканный дизайн. Пять роскошных платьев от украинского бренда J’amemme
СМИ назвали шесть украинских артистов, четверо из которых займут тренерские кресла в новом сезоне шоу "Голос країни"
СМИ назвали шесть украинских артистов, четверо из которых займут тренерские кресла в новом сезоне шоу "Голос країни"
Галина ГРИШИНА
Альтернатива моркови по-корейски: французский морковный салат
Альтернатива моркови по-корейски: французский морковный салат
Галкин на концерте в США высмеял Газманова, Бабкину и Долину: Их даже жалко. Надеются, что власть заметит, а Путин же не принимает сигналов
Галкин на концерте в США высмеял Газманова, Бабкину и Долину: Их даже жалко. Надеются, что власть заметит, а Путин же не принимает сигналов
Галина ГРИШИНА
"У меня была классическая ринопластика". Жена Павлика озвучила стоимость своей пластической операции
"У меня была классическая ринопластика". Жена Павлика озвучила стоимость своей пластической операции
Выступление группы Tvorchi на "Евровидении 2023" обойдется почти в 3 млн грн. Это в два раза дороже участия Kalush Orchestra в 2022 году
Выступление группы Tvorchi на "Евровидении 2023" обойдется почти в 3 млн грн. Это в два раза дороже участия Kalush Orchestra в 2022 году
Галина ГРИШИНА
  Позировал для селфи и сыграл в теннис. Принц Уильям в Варшаве встретился с украинскими беженцами. Видео
  Позировал для селфи и сыграл в теннис. Принц Уильям в Варшаве встретился с украинскими беженцами. Видео
Галина ГРИШИНА
  "Ешьте и худейте". Как приготовить "жиросжигающий суп". Простой рецепт из доступных продуктов
  "Ешьте и худейте". Как приготовить "жиросжигающий суп". Простой рецепт из доступных продуктов
Галина ГРИШИНА
Любимый красный жакет, черное пончо, белый гольф и вечернее платье в театре Ла Скала. Самые яркие образы премьер-министра Италии Мелони
Любимый красный жакет, черное пончо, белый гольф и вечернее платье в театре Ла Скала. Самые яркие образы премьер-министра Италии Мелони
Галина ГРИШИНА
  Правила проращивания базилика и уход за рассадой. Украинский эксперт назвал сорта, которые дадут хороший урожай
  Правила проращивания базилика и уход за рассадой. Украинский эксперт назвал сорта, которые дадут хороший урожай
Галина ГРИШИНА
"Что по борщу, ребятушки?" НБУ искал повара, который готовит уху, окрошку и рыбные кнели. После реакции Клопотенко текст вакансии изменили
"Что по борщу, ребятушки?" НБУ искал повара, который готовит уху, окрошку и рыбные кнели. После реакции Клопотенко текст вакансии изменили
Галина ГРИШИНА
  Какие специи добавить, чтобы приготовить вкусный картофель. Простой рецепт запекания в духовке
  Какие специи добавить, чтобы приготовить вкусный картофель. Простой рецепт запекания в духовке
Галина ГРИШИНА
Тушь Maybelline, помада Armani и карандаш от Chanel. Анита Луценко показала, как менялось ее лицо в процессе нанесения макияжа. Видео
Тушь Maybelline, помада Armani и карандаш от Chanel. Анита Луценко показала, как менялось ее лицо в процессе нанесения макияжа. Видео
Галина ГРИШИНА
Обниматься не стала. Пугачева в Тель-Авиве встретилась со своим другом из РФ, который замалчивает нападение России на Украину
Обниматься не стала. Пугачева в Тель-Авиве встретилась со своим другом из РФ, который замалчивает нападение России на Украину
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
56-летний Кассель рассказал, почему для него важен секс с 25-летней женой, будет ли у них еще ребенок и как относится к своему возрасту (250818)
2
Чем обрабатывать сад ранней весной от вредителей. Названо самое популярное средство среди садоводов (201627)
3
Галкин на концерте в США высмеял пропагандистку Скабееву. Она заявила, что юморист ей угрожает и призывает к расправе над ней (130539)
4
"Мало что оставила воображению". 49-летняя Бекинсейл в прозрачном платье без белья "продемонстрировала завидную фигуру" (95743)
5
72-летний Паперный перенес операцию по замене суставов. Экс-супруга актера Сумская призналась, что им помог Кличко (82321)
6
Стилист назвала прическу, которая "сильно старит". Фото (75418)
7
Назван "худший цвет волос для женщин старше 40 лет". Стилист рассказала, как избежать ошибок при окрашивании седины (56330)
8
С Дорофеевой на сцене во время концерта слетел топ. Видео (53839)
 
 
 
 