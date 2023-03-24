Президент Еврокомиссии анонсировала конференцию по возвращению похищенных РФ украинских детей

Фон дер Ляйен: Есть одна тема, которая особенно важна для меня, – это дело о похищенных украинских детях Фото: EPA

"Есть одна тема, которая особенно важна для меня, – это дело о похищенных украинских детях. Это ужасное напоминание о самых темных временах нашей истории, о том, что там происходит, о депортации детей. Это военное преступление. Сегодня мы знаем о 16 200 детях, которые были депортированы. На сегодняшний день вернулись только 300", – сказала она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что эти преступные действия полностью оправдывают ордера на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой, выданные МУС.

"В этой области, в партнерстве с украинцами, мы с премьер-министром [Польши Матеушем] Моравецким выступили с инициативой, направленной на возвращение похищенных Россией детей. Для этого мы организуем конференцию. Мы находимся в самом начале очень трудной работы. Мы стремимся объединить международное давление, чтобы принять все возможные меры для установления местонахождения этих детей", – отметила президент Еврокомиссии.

Она добавила, что ЕС стремится оказать содействие органам ООН и соответствующим международным организациям в получении лучшей и более полной информации о детях, которые были депортированы в Россию. Это касается и тех детей, которые впоследствии были усыновлены или переданы в российские приемные семьи.