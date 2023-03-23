Из временно оккупированных территорий вернули еще двоих украинских детей – Лубинец

Лубинец сообщил, что о возвращении детей попросила находившаяся в плену женщина Фото: Омбудсман Лубінець Дмитро | Ombudsman Dmytro Lubinets / Telegram

"Обращение о необходимости возвращения детей с временно оккупированной территории Украины поступило от находившейся в плену женщины. В настоящее время девятилетняя девочка и 16-летний парень – в Украине вместе со своей семьей. Поэтому сегодня встречался с ними", – написал он.

Лубинец отметил, что возвращение стало возможным в рамках сотрудничества омбудсменом Украины и РФ.

"Призываю родственников, родителей, опекунов, бабушек, дедушек, чьи дети находятся на территории РФ или на временно оккупированной территории Украины, обращаться в Офис уполномоченного [по правам человека]", – добавил он.