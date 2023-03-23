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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из временно оккупированных территорий вернули еще двоих украинских детей – Лубинец

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Лубинец сообщил, что о возвращении детей попросила находившаяся в плену женщина
Лубинец сообщил, что о возвращении детей попросила находившаяся в плену женщина
Фото: Омбудсман Лубінець Дмитро | Ombudsman Dmytro Lubinets / Telegram

Из временно оккупированных территорий Украины вернули двух детей. Об этом в Telegram 23 марта сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

"Обращение о необходимости возвращения детей с временно оккупированной территории Украины поступило от находившейся в плену женщины. В настоящее время девятилетняя девочка и 16-летний парень – в Украине вместе со своей семьей. Поэтому сегодня встречался с ними", – написал он.

Лубинец отметил, что возвращение стало возможным в рамках сотрудничества омбудсменом Украины и РФ.

"Призываю родственников, родителей, опекунов, бабушек, дедушек, чьи дети находятся на территории РФ или на временно оккупированной территории Украины, обращаться в Офис уполномоченного [по правам человека]", – добавил он.

Контекст:

По данным детского омбудсмена Украины Дарьи Герасимчук, Россия депортировала и принудительно переместила 16 226 украинских детей. При этом Герасимчук отметила, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.

22 марта благотворительный фонд Save Ukraine, который помогает внутренним переселенцам, сообщил, что в Украину вернули 17 детейНакануне, 21 марта, в Украину с оккупированных территорий вернули 15 детей с их матерями и опекунами.  

17 марта МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: дети, омбудсмен, война России против Украины, Дмитрий Лубинец
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