Из временно оккупированных территорий вернули еще двоих украинских детей – Лубинец

"Обращение о необходимости возвращения детей с временно оккупированной территории Украины поступило от находившейся в плену женщины. В настоящее время девятилетняя девочка и 16-летний парень – в Украине вместе со своей семьей. Поэтому сегодня встречался с ними", – написал он.
Лубинец отметил, что возвращение стало возможным в рамках сотрудничества омбудсменом Украины и РФ.
"Призываю родственников, родителей, опекунов, бабушек, дедушек, чьи дети находятся на территории РФ или на временно оккупированной территории Украины, обращаться в Офис уполномоченного [по правам человека]", – добавил он.
По данным детского омбудсмена Украины Дарьи Герасимчук, Россия депортировала и принудительно переместила 16 226 украинских детей. При этом Герасимчук отметила, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.
22 марта благотворительный фонд Save Ukraine, который помогает внутренним переселенцам, сообщил, что в Украину вернули 17 детей. Накануне, 21 марта, в Украину с оккупированных территорий вернули 15 детей с их матерями и опекунами.
17 марта МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.