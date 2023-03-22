16-летняя дочь Копполы сделала серию скандальных заявлений о своей жизни. Семья отказалась от комментариев, а видео вскоре исчезло из сети

В ролике дочь знаменитостей пожаловалась, что на момент съемки находится под домашним арестом. Она объяснила, что ее наказали из-за того, что она попыталась арендовать вертолет с помощью кредитки отца, так как хотела слетать на ужин с друзьями из Нью-Йорка в Мэриленд.
this tiktok of sofia coppola’s daughter… this means so much to me pic.twitter.com/6AQtWNhAgG— savannah * * (@savbrads) March 21, 2023
По словам дочери Копполы, во время домашнего ареста ей предстоит приготовить макароны с соусом, но она даже не знает, как отличить лук от чеснока.
В ролике дочь знаменитостей также призналась, что ее родителей никогда нет дома, но есть бойфренд ее няни, которого она назвала заместителем родителей.
Американская телекомпания CNN сообщает, что связалась с представителями Копполы и Марса, но те заявили, что семья не будет комментировать случившееся.
Роми (2006) – старшая дочь Копполы и Марса. У нее есть младшая сестра Козима (2010).
Марс – второй супруг Софии Копполы. Они поженились в 2011 году. Ранее она была замужем за американским режиссером Спайком Джонзом.