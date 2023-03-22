Бульвар Шоубиз
 
22 марта, 2023
 
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16-летняя дочь Копполы сделала серию скандальных заявлений о своей жизни. Семья отказалась от комментариев, а видео вскоре исчезло из сети

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Марс и Коппола поженились в 2011 году
Марс и Коппола поженились в 2011 году
Фото: ЕРА

Дочь американского режиссера Софии Копполы и ее мужа, французского музыканта Томаса Марса, 16-летняя Роми на днях выложила в TikTok селфи-ролик, в котором рассказала о своей жизни. На данный момент видео со страницы дочери Копполы удалено, пишет 22 марта Daily Mail, но его успели растиражировать в сети.

В ролике дочь знаменитостей пожаловалась, что на момент съемки находится под домашним арестом. Она объяснила, что ее наказали из-за того, что она попыталась арендовать вертолет с помощью кредитки отца, так как хотела слетать на ужин с друзьями из Нью-Йорка в Мэриленд.

По словам дочери Копполы, во время домашнего ареста ей предстоит приготовить макароны с соусом, но она даже не знает, как отличить лук от чеснока.

В ролике дочь знаменитостей также призналась, что ее родителей никогда нет дома, но есть бойфренд ее няни, которого она назвала заместителем родителей.

Американская телекомпания CNN сообщает, что связалась с представителями Копполы и Марса, но те заявили, что семья не будет комментировать случившееся.

Контекст:

Роми (2006) – старшая дочь Копполы и Марса. У нее есть младшая сестра Козима (2010).

Марс – второй супруг Софии Копполы. Они поженились в 2011 году. Ранее она была замужем за американским режиссером Спайком Джонзом.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: дети, скандал, семья, София Коппола
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