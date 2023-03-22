16-летняя дочь Копполы сделала серию скандальных заявлений о своей жизни. Семья отказалась от комментариев, а видео вскоре исчезло из сети

Марс и Коппола поженились в 2011 году Фото: ЕРА

В ролике дочь знаменитостей пожаловалась, что на момент съемки находится под домашним арестом. Она объяснила, что ее наказали из-за того, что она попыталась арендовать вертолет с помощью кредитки отца, так как хотела слетать на ужин с друзьями из Нью-Йорка в Мэриленд.

this tiktok of sofia coppola’s daughter… this means so much to me pic.twitter.com/6AQtWNhAgG — savannah * * (@savbrads) March 21, 2023

По словам дочери Копполы, во время домашнего ареста ей предстоит приготовить макароны с соусом, но она даже не знает, как отличить лук от чеснока.

В ролике дочь знаменитостей также призналась, что ее родителей никогда нет дома, но есть бойфренд ее няни, которого она назвала заместителем родителей.

Американская телекомпания CNN сообщает, что связалась с представителями Копполы и Марса, но те заявили, что семья не будет комментировать случившееся.