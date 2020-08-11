Бульвар Шоубиз
 
11 августа, 2020
 
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24 бутылки вина и сценарий с автографом в подарок. Коппола организовал акцию в своем винном магазине

Клиенты, купившие вино на сумму $800 у 81-летнего американского кинорежиссера Фрэнсиса Форда Копполы, получат в подарок от создателя "Крестного отца" сценарий оскароносного фильма "Разговор" с автографом мэтра.

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Коппола подпишет копию сценария тем, кто купит набор вина за $800
Коппола подпишет копию сценария тем, кто купит набор вина за $800
Фото: ЕРА

81-летний американский кинорежиссер Фрэнсис Форд Коппола обещает покупателям, которые приобретут на его сайте по реализации винной продукции набор из 24 бутылок вина собственного производства стоимостью $800, прислать в подарок копию сценария к фильму "Разговор" с автографом. Об этом сообщается на его сайте.

В рекламируемый режиссером набор входят вина марки Каберне Совиньон, Зинфандель, Пино Нуар, Шардоне и Совиньон Блан.

В качестве дополнительного бонуса режиссер обещает также прислать приглашение на онлайн-разговор. 

На сайте говорится, что вино производится в Калифорнии. 

Фото: thefamilycoppola.com
Фото: thefamilycoppola.com

Коппола родился в 1939 году в США. Он прославился после премьеры картины "Крестный отец", которая вышла на экраны в 1972 году. 

В 1975 году режиссер приобрел усадьбу с виноградниками в Калифорнии и занялся виноделием. Сегодня в его винодельнях производится более 10 сортов вин

Премьера картины "Разговор" состоялась в 1974 году. Фильм является лауреатом Каннского кинофестиваля и победителем премии "Оскар" в трех категориях.  

Теги: алкоголь, вино, режиссер, Калифорния, Крестный отец
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