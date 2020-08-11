24 бутылки вина и сценарий с автографом в подарок. Коппола организовал акцию в своем винном магазине

81-летний американский кинорежиссер Фрэнсис Форд Коппола обещает покупателям, которые приобретут на его сайте по реализации винной продукции набор из 24 бутылок вина собственного производства стоимостью $800, прислать в подарок копию сценария к фильму "Разговор" с автографом. Об этом сообщается на его сайте.
В рекламируемый режиссером набор входят вина марки Каберне Совиньон, Зинфандель, Пино Нуар, Шардоне и Совиньон Блан.
В качестве дополнительного бонуса режиссер обещает также прислать приглашение на онлайн-разговор.
На сайте говорится, что вино производится в Калифорнии.
Коппола родился в 1939 году в США. Он прославился после премьеры картины "Крестный отец", которая вышла на экраны в 1972 году.
В 1975 году режиссер приобрел усадьбу с виноградниками в Калифорнии и занялся виноделием. Сегодня в его винодельнях производится более 10 сортов вин.
Премьера картины "Разговор" состоялась в 1974 году. Фильм является лауреатом Каннского кинофестиваля и победителем премии "Оскар" в трех категориях.