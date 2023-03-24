Блинкен призвал европейских членов МУС арестовать Путина в случае въезда на их территорию

По его словам, их обязывает к этому само участие в МУС.

"Думаю, что каждая страна, которая является участником суда и имеет соответствующие обязательства, должна эти обязательства выполнять", – сказал он.

Отвечая на вопросы сенаторов, он отказался рассуждать о возможности подобного задержания российского президента на американской территории, поскольку США не подчиняются юрисдикции Международного уголовного трибунала.

"Я не могу забегать вперед, потому что мне нужно посмотреть в законы. Как вы знаете, мы не являемся участником МУС, поэтому я не хотел бы рассуждать в гипотетическом ключе", – сказал Блинкен.