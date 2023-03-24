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Блинкен призвал европейских членов МУС арестовать Путина в случае въезда на их территорию

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Глава Госдепа не готов прогнозировать задержание Путина в США
Глава Госдепа не готов прогнозировать задержание Путина в США
Фото: ЕРА

Европейские государства – участники Международного уголовного суда (МУС) должны задержать президента России Владимира Путина и передать его суду, если он въедет в их страну. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 23 марта на слушаниях в подкомитете Сената США по ассигнованиям, сообщает "Голос Америки".

По его словам, их обязывает к этому само участие в МУС.

"Думаю, что каждая страна, которая является участником суда и имеет соответствующие обязательства, должна эти обязательства выполнять", – сказал он.

Отвечая на вопросы сенаторов, он отказался рассуждать о возможности подобного задержания российского президента на американской территории, поскольку США не подчиняются юрисдикции Международного уголовного трибунала.

"Я не могу забегать вперед, потому что мне нужно посмотреть в законы. Как вы знаете, мы не являемся участником МУС, поэтому я не хотел бы рассуждать в гипотетическом ключе", – сказал Блинкен.

Контекст:

Международный уголовный суд рассматривает преступления против человечности и действует на основании Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу с 2002 года. США в 2020 году подписали его, но в 2002 отозвали подпись, сообщает ВВС.

17 марта МУС, который рассматривает преступления против человечности  выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию. Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого, отметили в Офисе генпрокурора Украины.

Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой". Однако, главный прокурор МУС Карим Хан 17 марта заявил, что Путин может предстать перед судом, несмотря на аргументы Москвы о том, что на Россию не распространяются решения Международного уголовного суда.

Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям. Эту идею уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны.

Теги: арест, Госдепартамент США, Сенат США, Энтони Блинкен, война России против Украины, Международный уголовный суд, Евросоюз
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