Блинкен призвал европейских членов МУС арестовать Путина в случае въезда на их территорию

По его словам, их обязывает к этому само участие в МУС.
"Думаю, что каждая страна, которая является участником суда и имеет соответствующие обязательства, должна эти обязательства выполнять", – сказал он.
Отвечая на вопросы сенаторов, он отказался рассуждать о возможности подобного задержания российского президента на американской территории, поскольку США не подчиняются юрисдикции Международного уголовного трибунала.
"Я не могу забегать вперед, потому что мне нужно посмотреть в законы. Как вы знаете, мы не являемся участником МУС, поэтому я не хотел бы рассуждать в гипотетическом ключе", – сказал Блинкен.
Международный уголовный суд рассматривает преступления против человечности и действует на основании Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу с 2002 года. США в 2020 году подписали его, но в 2002 отозвали подпись, сообщает ВВС.
17 марта МУС, который рассматривает преступления против человечности выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию. Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого, отметили в Офисе генпрокурора Украины.
Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой". Однако, главный прокурор МУС Карим Хан 17 марта заявил, что Путин может предстать перед судом, несмотря на аргументы Москвы о том, что на Россию не распространяются решения Международного уголовного суда.
Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям. Эту идею уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны.