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В МИД ЮАР сообщили, что Путина пригласили на саммит БРИКС, несмотря на ордер МУС на его арест

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17 марта МУС выдал ордер на арест Путина
17 марта МУС выдал ордер на арест Путина
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин приглашен на 15-й экономический саммит БРИКС (межгосударственного объединения России, Бразилии, Индии, КНР и ЮАР), который состоится в Дурбане в августе, несмотря на выданный ордер МУС на его арест.

Об этом 23 марта сообщила министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор, ее цитирует Sky News.

Пресс-секретарь президента ЮАР Сирила Рамафоса Винсент Магвенья заявил 19 марта, что Южно-Африканская Республика осознает свои юридические обязательства выполнять решения Международного уголовного суда.

По словам Магвеньи, ЮАР "принимает к сведению" выданный МУС ордер на арест Путина.

Пока неизвестно, примет ли глава Кремля приглашение на саммит на фоне угрозы быть арестованным и переданным в Гаагу, где заседает суд.

Контекст:

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена в РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.

Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой".

Путин может предстать перед судом, несмотря на аргументы Москвы о том, что на Россию не распространяются решения Международного уголовного суда, заявил главный прокурор МУС Карим Хан 17 марта.

Выдача МУС ордера на арест Путина является "поворотным моментом", заявил президент Украины Владимир Зеленский 19 марта.

Теги: Россия, Владимир Путин, арест, депортация, БРИКС, ЮАР, дети, преступление, саммит, война России против Украины, Международный уголовный суд, президент, суд
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