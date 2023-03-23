Саммит ЕС в Брюсселе: Лидеры союза опубликовали декларацию по поводу Украины

Евросовет: РФ должна прекратить свою агрессию и немедленно вывести свои войска со всей территории Украины Фото: depositphotos.com

"Европейский совет вновь заявляет о своем решительном осуждении агрессивной войны России против Украины, которая представляет собой явное нарушение Устава ООН, и напоминает о непоколебимой поддержке Европейским союзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и присущего ей права на самооборону от российской агрессии", – сказано в заявлении.

На заседании лидеры ЕС одобрили совместные закупки боеприпасов для Украины, говорится в декларации.

Также Евросовет заявил, что приветствует резолюцию Генассамблеи ООН от 23 февраля 2023 года и поддерживает формулу мира президента Владимира Зеленского.

Лидеры европейский стран вновь заявили, что РФ должна прекратить свою агрессию и немедленно и полностью вывести свои войска со всей территории Украины, прекратить действия, которые угрожают гражданским ядерным объектам в Украине, а также обеспечить возвращение депортированных украинцев, в том числе детей.

"В этом контексте Европейский совет принимает к сведению недавно выданные Международным уголовным судом ордера на арест президента России [Владимира Путина] и уполномоченного по правам ребенка [в РФ Марии Львовой-Беловой] за военное преступление незаконной депортации и передачи украинских детей из оккупированных районов Украины в Россию", – сказано в документе.

Евросовет поддерживает создание в Гааге Международного центра судебного преследования за преступления РФ против Украины, а также создание механизма для регистрации ущерба, причиненного Украине Россией.

"Европейский союз по-прежнему привержен сохранению и усилению коллективного давления на Россию, в том числе средством возможных дальнейших ограничительных мер, и продолжением работы над ограничением цен на нефть вместе с партнерами", – говорится в заявлении.

Также Евросовет подчеркнул важность вступления Украины в ЕС.