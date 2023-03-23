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Саммит ЕС в Брюсселе: Лидеры союза опубликовали декларацию по поводу Украины

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Евросовет: РФ должна прекратить свою агрессию и немедленно вывести свои войска со всей территории Украины
Евросовет: РФ должна прекратить свою агрессию и немедленно вывести свои войска со всей территории Украины
Фото: depositphotos.com

Лидеры стран Европейского союза 23 марта провели саммит в Брюсселе (Бельгия), где в частности обсуждали дальнейшую поддержку Украины. По итогу встречи пресс-служба Европейского совета опубликовала декларацию.

"Европейский совет вновь заявляет о своем решительном осуждении агрессивной войны России против Украины, которая представляет собой явное нарушение Устава ООН, и напоминает о непоколебимой поддержке Европейским союзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и присущего ей права на самооборону от российской агрессии", – сказано в заявлении.

На заседании лидеры ЕС одобрили совместные закупки боеприпасов для Украины, говорится в декларации.

Также Евросовет заявил, что приветствует резолюцию Генассамблеи ООН от 23 февраля 2023 года и поддерживает формулу мира президента Владимира Зеленского.

Лидеры европейский стран вновь заявили, что РФ должна прекратить свою агрессию и немедленно и полностью вывести свои войска со всей территории Украины, прекратить действия, которые угрожают гражданским ядерным объектам в Украине, а также обеспечить возвращение депортированных украинцев, в том числе детей.

"В этом контексте Европейский совет принимает к сведению недавно выданные Международным уголовным судом ордера на арест президента России [Владимира Путина] и  уполномоченного по правам ребенка [в РФ Марии Львовой-Беловой] за военное преступление незаконной депортации и передачи украинских детей из оккупированных районов Украины в Россию", – сказано в документе.

Евросовет поддерживает создание в Гааге Международного центра судебного преследования за преступления РФ против Украины, а также создание механизма для регистрации ущерба, причиненного Украине Россией.

"Европейский союз по-прежнему привержен сохранению и усилению коллективного давления на Россию, в том числе средством возможных дальнейших ограничительных мер, и продолжением работы над ограничением цен на нефть вместе с партнерами", – говорится в заявлении. 

Также Евросовет подчеркнул важность вступления Украины в ЕС. 

Контекст:

Совет ЕС собрался 23 марта в Брюсселе на двухдневный саммит. Как отмечала пресс-служба Европейского совета, лидеры ЕС хотели обсудить последние события, связанные с войной России против Украины, а также поддержку Украины.

К ним обратился президент Украины. Он предложил лидерам ЕС провести саммит по мирному плану. Также он назвал лидерам стран союза пять вещей, которые не позволяют Украине ускорить освобождение территорий и завершение войны.

Теги: Россия, Украина, ООН, саммит ЕС, Брюссель, декларация, боеприпасы, Европейский союз, российская агрессия, война России против Украины, ЕС
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