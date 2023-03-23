Лидеры ЕС одобрили совместные закупки боеприпасов для Украины

"Европейский союз твердо и полностью поддерживает Украину и будет продолжать оказывать сильную политическую, экономическую, военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украине и ее народу столько, сколько потребуется. Европейский союз и государства-члены активизируют свои усилия, чтобы помочь удовлетворить насущные военные и оборонные потребности Украины", – говорится в заявлении.

Европейский совет поддерживает достигнутую договоренность срочно доставить Украине наземные и артиллерийские боеприпасы в том числе за счет совместных закупок, сообщила пресс-служба.

20 марта 17 государств – членов ЕС и Норвегия договорились о совместных закупках боеприпасов. Среди стран ЕС его подписали Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия и Швеция. 22 марта к соглашению ЕС о совместном приобретении боеприпасов присоединилась Испания, 23 – Польша.

Как заявляло Европейское оборонное агентство, эта инициатива создает "прочную основу" для намерений государств – членов ЕС совместно закупать необходимые боеприпасы для Украины. Также они смогут вместе закупать боеприпасы для своих потребностей, уменьшая затраты за счет масштаба.

Согласно инициативе, Украина получит 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев. Сначала будет выделено €1 млрд на то, чтобы страны ЕС как можно скорее передали Украине боеприпасы, которые у них имеются. Потом государства проведут совместную закупку на еще €1 млрд.