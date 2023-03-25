Армения на фоне ордера на арест Путина приблизилась к ратификации Римского статута

Согласно решению суда, обязательства, установленные заявлением о ретроактивном признании юрисдикции Международного уголовного суда, соответствуют армянской конституции.
Решение Конституционного суда страны является окончательным и вступает в силу с момента публикации.
Как уточняет издание, правительство Армении обратилось в Конституционный суд по этому вопросу в конце 2022 года. Обращение к вопросу о признании статута, по мнению армянского правительства, связано с возможностью "призвать Азербайджан к ответу за военные преступления".
Римский статут Армения подписала еще в 1998 году, но до сих пор не ратифицировала его, так как в 2004 году Конституционный суд страны признал обязательства договора противоречащими ряду положений действовавшей на тот момент конституции.
Теперь в случае ратификации Римского статута армянские правоохранители обязаны будут арестовать президента РФ Владимира Путина, если он окажется на территории Армении.
17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию. Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого, отметили в Офисе генпрокурора Украины.
Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой". Однако главный прокурор МУС Карим Хан 17 марта заявил, что Путин может предстать перед судом, несмотря на аргументы Москвы о том, что на Россию не распространяются решения Международного уголовного суда.