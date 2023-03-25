Армения на фоне ордера на арест Путина приблизилась к ратификации Римского статута

В случае ратификации Римского статута армянские правоохранители обязаны будут арестовать Путина, если он окажется на территории Армении Фото: depositphotos.com

Согласно решению суда, обязательства, установленные заявлением о ретроактивном признании юрисдикции Международного уголовного суда, соответствуют армянской конституции.

Решение Конституционного суда страны является окончательным и вступает в силу с момента публикации.

Как уточняет издание, правительство Армении обратилось в Конституционный суд по этому вопросу в конце 2022 года. Обращение к вопросу о признании статута, по мнению армянского правительства, связано с возможностью "призвать Азербайджан к ответу за военные преступления".

Римский статут Армения подписала еще в 1998 году, но до сих пор не ратифицировала его, так как в 2004 году Конституционный суд страны признал обязательства договора противоречащими ряду положений действовавшей на тот момент конституции.

Теперь в случае ратификации Римского статута армянские правоохранители обязаны будут арестовать президента РФ Владимира Путина, если он окажется на территории Армении.