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Армения на фоне ордера на арест Путина приблизилась к ратификации Римского статута

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В случае ратификации Римского статута армянские правоохранители обязаны будут арестовать Путина, если он окажется на территории Армении
В случае ратификации Римского статута армянские правоохранители обязаны будут арестовать Путина, если он окажется на территории Армении
Фото: depositphotos.com

Конституционный суд Армении 24 марта огласил свою позицию "О решении вопроса соответствия конституции обязательств, закрепленных в Римском статуте Международного уголовного суда". Об этом сообщает местное издание News.am.

Согласно решению суда, обязательства, установленные заявлением о ретроактивном признании юрисдикции Международного уголовного суда, соответствуют армянской конституции.

Решение Конституционного суда страны является окончательным и вступает в силу с момента публикации.

Как уточняет издание, правительство Армении обратилось в Конституционный суд по этому вопросу в конце 2022 года. Обращение к вопросу о признании статута, по мнению армянского правительства, связано с возможностью "призвать Азербайджан к ответу за военные преступления".

Римский статут Армения подписала еще в 1998 году, но до сих пор не ратифицировала его, так как в 2004 году Конституционный суд страны признал обязательства договора противоречащими ряду положений действовавшей на тот момент конституции.

Теперь в случае ратификации Римского статута армянские правоохранители обязаны будут арестовать президента РФ Владимира Путина, если он окажется на территории Армении.

Контекст:

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию. Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого, отметили в Офисе генпрокурора Украины.

Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой". Однако главный прокурор МУС Карим Хан 17 марта заявил, что Путин может предстать перед судом, несмотря на аргументы Москвы о том, что на Россию не распространяются решения Международного уголовного суда.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, арест, Армения, Римский статут, война России против Украины, ратификация, суд
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