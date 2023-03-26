ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба объяснил, почему Путина нужно судить не только в МУС, но и при помощи спецтрибунала

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба: Нужно осудить Путина за то, что называют матерью всех преступлений
Кулеба: Нужно осудить Путина за то, что называют матерью всех преступлений
Фото: Dmytro Kuleba / Instagram

Президента России Владимира Путина нужно судить не только в Международном уголовном суде (МУС), а и с помощью специального трибунала, чтобы осудить его за преступление агрессии. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в прямом эфире в Instagram в беседе с журналистом Вадимом Карпьяком 25 марта, сообщает LIGA.net.

"МУС может осудить все, кроме преступления агрессии. Поэтому нам нужен трибунал по преступлению агрессии. То есть мало осудить Путина за то, что он стоит за похищением детей, убийством военнопленных, разрушениями артиллерией и ракетами гражданской инфраструктуры, за расстрелами и пытками гражданских и военных. Нужно осудить Путина за то, что называют матерью всех преступлений, – это преступление агрессии", – сказал Кулеба.

Он объяснил, что по ряду юридических причин Международный уголовный суд этого сделать не может.

"Когда говорят, что спецтрибунал нужен, чтобы осудить Путина за военные преступления, – это неправильно. Спецтрибунал – это осудить за одно преступление, преступление агрессии. Но не только Путина, а и всех, кто принимал участие в принятии этого решения", – сказал он.

Самым большим юридическим вопросом в этом плане является иммунитет Путина как главы государства, отметил Кулеба. По его словам, в МУС этот иммунитет не может быть применен, а в спецтрибунале "есть нюансы".

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны (например, ФранцияГермания и Латвия).

2 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что международный центр по расследованию преступления агрессии РФ против Украины будет работать в Гааге, и подчеркнула, что эта работа будет запущена очень быстро. В ней будут участвовать европейское агентство Евроюст, Украина, Нидерланды и партнеры из Объединенной следственной группы, которая расследовала катастрофу рейса МН17.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Кулеба, российская агрессия, война России против Украины, трибунал, Международный уголовный суд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В Украину прибыл звезда "Пиратов Карибского моря" Блум. Он побывал в развивающем центре для детей. Фото
В Украину прибыл звезда "Пиратов Карибского моря" Блум. Он побывал в развивающем центре для детей. Фото
Галина ГРИШИНА
"Ее имя начинается на букву К". Клопотенко признался, что ранее состоял в отношениях с избранницей Остапчука. Ведущий отреагировал
"Ее имя начинается на букву К". Клопотенко признался, что ранее состоял в отношениях с избранницей Остапчука. Ведущий отреагировал
Галина ГРИШИНА
В РФ отменили концерт Ани Лорак из опасений, что заработанные деньги она передаст в поддержку ВСУ
В РФ отменили концерт Ани Лорак из опасений, что заработанные деньги она передаст в поддержку ВСУ
Галина ГРИШИНА
"Было все сделано, чтобы выгнали меня. И сделано ею". Ефросинина рассказала, как участвовала в "Танцах со звездами" с женой Медведчука
"Было все сделано, чтобы выгнали меня. И сделано ею". Ефросинина рассказала, как участвовала в "Танцах со звездами" с женой Медведчука
Галина ГРИШИНА
  "Правда, которой нужно поделиться, чтобы наконец стало легче". Сын Дмитрия и Елены Коляденко выпустил альбом "Пролог". Аудио, видео
  "Правда, которой нужно поделиться, чтобы наконец стало легче". Сын Дмитрия и Елены Коляденко выпустил альбом "Пролог". Аудио, видео
Галина ГРИШИНА
Остапчук впервые прокомментировал расставание со второй женой: пошел к психологу и жалеет о скандалах с первой супругой
Остапчук впервые прокомментировал расставание со второй женой: пошел к психологу и жалеет о скандалах с первой супругой
Галина ГРИШИНА
Сколько раз в день нужно есть, чтобы похудеть. Фитнес-инструктор объяснил, почему не обязательно отказываться от ужина ради стройности
Сколько раз в день нужно есть, чтобы похудеть. Фитнес-инструктор объяснил, почему не обязательно отказываться от ужина ради стройности
Галина ГРИШИНА
MamaRika: Винник – просто зашквар года
MamaRika: Винник – просто зашквар года
Галина ГРИШИНА
  "Это так возбуждающе выглядит". Клопотенко рассказал, как приготовить в духовке картофель с хрустящей корочкой
  "Это так возбуждающе выглядит". Клопотенко рассказал, как приготовить в духовке картофель с хрустящей корочкой
Галина ГРИШИНА
Топ-9 самых ярких фото Мелони, которая эмоционально поддержала Украину
Топ-9 самых ярких фото Мелони, которая эмоционально поддержала Украину
Галина ГРИШИНА
47-летняя Уизерспун сообщила о разводе с 52-летним мужем
47-летняя Уизерспун сообщила о разводе с 52-летним мужем
Галина ГРИШИНА
  Яблочно-имбирный смузи. Простой рецепт полезного завтрака
  Яблочно-имбирный смузи. Простой рецепт полезного завтрака
Галина ГРИШИНА
  "Никто не имеет права отсиживаться в тылу". 35-летняя мать троих дочерей из Ивано-Франковской области прошла отбор в штурмовую бригаду "Лють"
  "Никто не имеет права отсиживаться в тылу". 35-летняя мать троих дочерей из Ивано-Франковской области прошла отбор в штурмовую бригаду "Лють"
Галина ГРИШИНА
  Весенняя побелка плодовых деревьев. Садовод рассказала, для чего и как правильно это делать
  Весенняя побелка плодовых деревьев. Садовод рассказала, для чего и как правильно это делать
Галина ГРИШИНА
С двумя серьгами в носу. Мишина в посте о женственности показала свои свежие снимки
С двумя серьгами в носу. Мишина в посте о женственности показала свои свежие снимки
"Дочери – лучшее, что случалось в жизни". 56-летний Кассель рассказал о своих детях от Белуччи и Кунаки
"Дочери – лучшее, что случалось в жизни". 56-летний Кассель рассказал о своих детях от Белуччи и Кунаки
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мишина снялась в миниатюрном нижнем белье (100768)
2
Тренд "голые ногти". Зеленская отказалась от красного маникюра в пользу минималистской эстетики. Фото до и после (93756)
3
"Было все сделано, чтобы выгнали меня. И сделано ею". Ефросинина рассказала, как участвовала в "Танцах со звездами" с женой Медведчука (68991)
4
"Я всегда за тебя". 29-летний внук Ротару, который покинул Украину, показал свою девушку-модель (58358)
5
Обниматься не стала. Пугачева в Тель-Авиве встретилась со своим другом из РФ, который замалчивает нападение России на Украину (58232)
6
Как сеять морковь, чтобы она взошла. Эксперт рассказала, как выбрать семена, когда их нужно высевать и зачем поливать лунки кипятком (53156)
7
Весенняя побелка плодовых деревьев. Садовод рассказала, для чего и как правильно это делать (48279)
8
56-летняя Берри выложила в сеть откровенное селфи из душа (45916)
 
 
 
 