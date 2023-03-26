Кулеба объяснил, почему Путина нужно судить не только в МУС, но и при помощи спецтрибунала

"МУС может осудить все, кроме преступления агрессии. Поэтому нам нужен трибунал по преступлению агрессии. То есть мало осудить Путина за то, что он стоит за похищением детей, убийством военнопленных, разрушениями артиллерией и ракетами гражданской инфраструктуры, за расстрелами и пытками гражданских и военных. Нужно осудить Путина за то, что называют матерью всех преступлений, – это преступление агрессии", – сказал Кулеба.
Он объяснил, что по ряду юридических причин Международный уголовный суд этого сделать не может.
"Когда говорят, что спецтрибунал нужен, чтобы осудить Путина за военные преступления, – это неправильно. Спецтрибунал – это осудить за одно преступление, преступление агрессии. Но не только Путина, а и всех, кто принимал участие в принятии этого решения", – сказал он.
Самым большим юридическим вопросом в этом плане является иммунитет Путина как главы государства, отметил Кулеба. По его словам, в МУС этот иммунитет не может быть применен, а в спецтрибунале "есть нюансы".
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.
Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны (например, Франция, Германия и Латвия).
2 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что международный центр по расследованию преступления агрессии РФ против Украины будет работать в Гааге, и подчеркнула, что эта работа будет запущена очень быстро. В ней будут участвовать европейское агентство Евроюст, Украина, Нидерланды и партнеры из Объединенной следственной группы, которая расследовала катастрофу рейса МН17.