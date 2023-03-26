Кулеба объяснил, почему Путина нужно судить не только в МУС, но и при помощи спецтрибунала

Кулеба: Нужно осудить Путина за то, что называют матерью всех преступлений Фото: Dmytro Kuleba / Instagram

"МУС может осудить все, кроме преступления агрессии. Поэтому нам нужен трибунал по преступлению агрессии. То есть мало осудить Путина за то, что он стоит за похищением детей, убийством военнопленных, разрушениями артиллерией и ракетами гражданской инфраструктуры, за расстрелами и пытками гражданских и военных. Нужно осудить Путина за то, что называют матерью всех преступлений, – это преступление агрессии", – сказал Кулеба.

Он объяснил, что по ряду юридических причин Международный уголовный суд этого сделать не может.

"Когда говорят, что спецтрибунал нужен, чтобы осудить Путина за военные преступления, – это неправильно. Спецтрибунал – это осудить за одно преступление, преступление агрессии. Но не только Путина, а и всех, кто принимал участие в принятии этого решения", – сказал он.

Самым большим юридическим вопросом в этом плане является иммунитет Путина как главы государства, отметил Кулеба. По его словам, в МУС этот иммунитет не может быть применен, а в спецтрибунале "есть нюансы".