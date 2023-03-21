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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба и глава Европарламента обсудили создание спецтрибунала для России

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В ходе беседы Кулеба призвал Европарламент продолжать активную борьбу с безнаказанностью российской стороны
В ходе беседы Кулеба призвал Европарламент продолжать активную борьбу с безнаказанностью российской стороны
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 21 марта провел телефонный разговор с главой Европарламента Робертой Метсолой. Об этом глава МИД Украины сообщил в Twitter.

В ходе беседы Кулеба призвал Европарламент продолжать активную борьбу с безнаказанностью российской стороны.

"В соответствии с резолюцией Европарламента мы скоординировали шаги по созданию специального трибунала по преступлениям агрессии против Украины", – отметил глава МИД.

Контекст:

Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

В основу будущего спецтрибунала Украина предложила положить пять параметров, один из которых – определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.

Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны.

2 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что международный центр по расследованию преступления агрессии РФ против Украины будет в Гааге. В его работе будут участвовать европейское агентство Евроюст, Украина, Нидерланды и партнеры из объединенной следственной группы, которая расследовала катастрофу рейса МН17.

В начале марта во Львове состоялась конференция United for Justice – "Объединенные ради справедливости", или, как называет ее генпрокурор Андрей Костин, "юридический "Рамштайн". По словам Кулебы, второе заседание коалиции, которая работает над будущим спецтрибуналом, пройдет 21–22 марта в Страсбурге.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Европарламент, Дмитрий Кулеба, расследование, война России против Украины, трибунал, Международный уголовный суд, Роберта Метсола
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