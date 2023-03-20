Зеленский: Спецтрибунал обеспечит справедливое наказание за первоначальное преступление, породившее все другие в войне

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении 20 марта, опубликованном в Facebook Офиса президента.

Президент рассказал, что в течение дня провел три международных разговора, в частности – с канцлером Австрии Карлом Нехаммером и премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром.

Зеленский отметил, что в беседе с Нехаммером обсудил среди прочего "общие возможности восстановить справедливость, нарушенную российской агрессией".

"Я поблагодарил Австрию за присоединение к группе, которая готовит создание спецтрибунала по агрессии России против нашего государства. Поблагодарил и Ирландию – господина премьер-министра за присоединение его государства к этой группе. Круг партнеров, готовых работать вместе, чтобы наказать Россию за агрессию, неизбежно расширяется", – заявил президент Украины.

Это "делает перспективу наказания все более реалистичной", продолжил Зеленский.

"Недостаточно привлечь к ответственности виновных в преступлениях, порожденных агрессией. Нужно также наказание – вполне справедливое и законное – за самое первоначальное преступление, породившее все другие преступления этой войны. Это обеспечит специальный трибунал", – указал глава государства.

По словам Зеленского, Украина и партнеры "каждый день приближают его создание".

"Кстати, сегодня этот вопрос, а также наша совместная работа с Международным уголовным судом, обсуждались в Лондоне, во время конференции министров юстиции Европы. Я обратился к участникам конференции и призвал их поддерживать все элементы международных усилий, чтобы агрессор был наказан точно", – резюмировал президент Украины.

По данным МИД на 16 марта, в состав ключевой группы, работающей над созданием специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, уже входят 33 государства.