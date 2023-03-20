Зеленский: Спецтрибунал обеспечит справедливое наказание за первоначальное преступление, породившее все другие в войне

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении 20 марта, опубликованном в Facebook Офиса президента.
Президент рассказал, что в течение дня провел три международных разговора, в частности – с канцлером Австрии Карлом Нехаммером и премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром.
Зеленский отметил, что в беседе с Нехаммером обсудил среди прочего "общие возможности восстановить справедливость, нарушенную российской агрессией".
"Я поблагодарил Австрию за присоединение к группе, которая готовит создание спецтрибунала по агрессии России против нашего государства. Поблагодарил и Ирландию – господина премьер-министра за присоединение его государства к этой группе. Круг партнеров, готовых работать вместе, чтобы наказать Россию за агрессию, неизбежно расширяется", – заявил президент Украины.
Это "делает перспективу наказания все более реалистичной", продолжил Зеленский.
"Недостаточно привлечь к ответственности виновных в преступлениях, порожденных агрессией. Нужно также наказание – вполне справедливое и законное – за самое первоначальное преступление, породившее все другие преступления этой войны. Это обеспечит специальный трибунал", – указал глава государства.
По словам Зеленского, Украина и партнеры "каждый день приближают его создание".
"Кстати, сегодня этот вопрос, а также наша совместная работа с Международным уголовным судом, обсуждались в Лондоне, во время конференции министров юстиции Европы. Я обратился к участникам конференции и призвал их поддерживать все элементы международных усилий, чтобы агрессор был наказан точно", – резюмировал президент Украины.
По данным МИД на 16 марта, в состав ключевой группы, работающей над созданием специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, уже входят 33 государства.
Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд (МУС) и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.
В основу будущего спецтрибунала Украина предложила положить пять параметров, один из которых – определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.
Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны.
2 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что международный центр по расследованию преступления агрессии РФ против Украины будет в Гааге. В его работе будут участвовать европейское агентство Евроюст, Украина, Нидерланды и партнеры из Объединенной следственной группы, которая расследовала катастрофу рейса МН17.
В начале марта во Львове состоялась конференция United for Justice – "Объединенные ради справедливости", или, как называет ее генпрокурор Андрей Костин, "юридический "Рамштайн". По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, второе заседание коалиции, которая работает над будущим спецтрибуналом, состоится 21–22 марта в Страсбурге.
17 марта МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.
Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.
Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой".
Путин может предстать перед судом, несмотря на аргументы Москвы о том, что на Россию не распространяются решения Международного уголовного суда, заявил главный прокурор МУС Карим Хан 17 марта в интервью CNN. Выдача МУС ордера на арест Путина является "поворотным моментом", заявил Зеленский 19 марта.