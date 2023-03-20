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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Спецтрибунал обеспечит справедливое наказание за первоначальное преступление, породившее все другие в войне

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Круг партнеров, готовых работать вместе, чтобы наказать Россию за агрессию, неизбежно расширяется, отметил Зеленский
Круг партнеров, готовых работать вместе, чтобы наказать Россию за агрессию, неизбежно расширяется, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность Австрии и Ирландии за присоединение к группе, которая готовит создание спецтрибунала по агрессии России против Украины.

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении 20 марта, опубликованном в Facebook Офиса президента.

Президент рассказал, что в течение дня провел три международных разговора, в частности – с канцлером Австрии Карлом Нехаммером и премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром.

Зеленский отметил, что в беседе с Нехаммером обсудил среди прочего "общие возможности восстановить справедливость, нарушенную российской агрессией".

"Я поблагодарил Австрию за присоединение к группе, которая готовит создание спецтрибунала по агрессии России против нашего государства. Поблагодарил и Ирландию – господина премьер-министра за присоединение его государства к этой группе. Круг партнеров, готовых работать вместе, чтобы наказать Россию за агрессию, неизбежно расширяется", – заявил президент Украины.

Это "делает перспективу наказания все более реалистичной", продолжил Зеленский.

"Недостаточно привлечь к ответственности виновных в преступлениях, порожденных агрессией. Нужно также наказание – вполне справедливое и законное – за самое первоначальное преступление, породившее все другие преступления этой войны. Это обеспечит специальный трибунал", – указал глава государства.

По словам Зеленского, Украина и партнеры "каждый день приближают его создание".

"Кстати, сегодня этот вопрос, а также наша совместная работа с Международным уголовным судом, обсуждались в Лондоне, во время конференции министров юстиции Европы. Я обратился к участникам конференции и призвал их поддерживать все элементы международных усилий, чтобы агрессор был наказан точно", – резюмировал президент Украины.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1615121662284081/

По данным МИД на 16 марта, в состав ключевой группы, работающей над созданием специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, уже входят 33 государства.

Контекст:

Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд (МУС) и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

В основу будущего спецтрибунала Украина предложила положить пять параметров, один из которых – определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.

Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны.

2 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что международный центр по расследованию преступления агрессии РФ против Украины будет в Гааге. В его работе будут участвовать европейское агентство Евроюст, Украина, Нидерланды и партнеры из Объединенной следственной группы, которая расследовала катастрофу рейса МН17.

В начале марта во Львове состоялась конференция United for Justice – "Объединенные ради справедливости", или, как называет ее генпрокурор Андрей Костин, "юридический "Рамштайн". По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, второе заседание коалиции, которая работает над будущим спецтрибуналом, состоится 21–22 марта в Страсбурге.

17 марта МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.

Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой".

Путин может предстать перед судом, несмотря на аргументы Москвы о том, что на Россию не распространяются решения Международного уголовного суда, заявил главный прокурор МУС Карим Хан 17 марта в интервью CNN. Выдача МУС ордера на арест Путина является "поворотным моментом", заявил Зеленский 19 марта.

Теги: Россия, Украина, Австрия, агрессия, Ирландия, расследование, Владимир Зеленский, преступление, война России против Украины, трибунал, президент, Лео Варадкар, премьер-министр, Карл Нехаммер, российские оккупанты, канцлер
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