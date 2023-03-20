Зеленский обсудил с премьером Ирландии украинскую формулу мира и активизацию сотрудничества на гуманитарном направлении

Зеленский (на фото) в разговоре с Варадкаром отметил "важную поддержку" Украины и украинцев со стороны Ирландии Фото: president.gov.ua

Об этом Зеленский сообщил в Facebook.

"В ходе беседы с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром отметил важную поддержку нашего государства и украинцев со стороны Ирландии. Поблагодарил за присоединение к Core Group за создание спецтрибунала по агрессии", – написал президент Украины.

Зеленский рассказал, что в ходе беседы с Варадкаром также обсудил украинскую формулу мира и "активизацию сотрудничества на гуманитарном направлении".

Первый разговор с новым премьером Ирландии Варадкаром Зеленский провел 10 января. В частности, президент пригласил пригласил Ирландию присоединиться к реализации формулы мира, которую предложила Украина.

Кроме беседы с Варадкаром, Зеленский 20 марта провел телефонные разговоры с канцлером Австрии Карлом Нехаммером и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.