Зеленский обсудил с премьером Ирландии украинскую формулу мира и активизацию сотрудничества на гуманитарном направлении

Об этом Зеленский сообщил в Facebook.
"В ходе беседы с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром отметил важную поддержку нашего государства и украинцев со стороны Ирландии. Поблагодарил за присоединение к Core Group за создание спецтрибунала по агрессии", – написал президент Украины.
Зеленский рассказал, что в ходе беседы с Варадкаром также обсудил украинскую формулу мира и "активизацию сотрудничества на гуманитарном направлении".
Первый разговор с новым премьером Ирландии Варадкаром Зеленский провел 10 января. В частности, президент пригласил пригласил Ирландию присоединиться к реализации формулы мира, которую предложила Украина.
Кроме беседы с Варадкаром, Зеленский 20 марта провел телефонные разговоры с канцлером Австрии Карлом Нехаммером и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
15 ноября 2022 года во время выступления на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.
"Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира", – сказал Зеленский 9 декабря. По его словам, Украина ощущает поддержку в вопросе привлечения России к ответственности за агрессию как от государств, так и от международных организаций и правозащитных институций.
Зеленский заявлял, что Украина заинтересована, чтобы все государства поддерживали ее "справедливую формулу мира".