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Зеленский обсудил с премьером Ирландии украинскую формулу мира и активизацию сотрудничества на гуманитарном направлении

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Зеленский (на фото) в разговоре с Варадкаром отметил "важную поддержку" Украины и украинцев со стороны Ирландии
Зеленский (на фото) в разговоре с Варадкаром отметил "важную поддержку" Украины и украинцев со стороны Ирландии
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 20 марта провел телефонный разговор с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром.

Об этом Зеленский сообщил в Facebook.

"В ходе беседы с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром отметил важную поддержку нашего государства и украинцев со стороны Ирландии. Поблагодарил за присоединение к Core Group за создание спецтрибунала по агрессии", – написал президент Украины.

Зеленский рассказал, что в ходе беседы с Варадкаром также обсудил украинскую формулу мира и "активизацию сотрудничества на гуманитарном направлении".

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/pfbid0p2ruhPzZBAVHPyDRiy9WrpjH8YjHLzxy1XMra5KD6KFnmYhanetPccgvUsrxiTzhl

Первый разговор с новым премьером Ирландии Варадкаром Зеленский провел 10 января. В частности, президент пригласил пригласил Ирландию присоединиться к реализации формулы мира, которую предложила Украина.

Кроме беседы с Варадкаром, Зеленский 20 марта провел телефонные разговоры с канцлером Австрии Карлом Нехаммером и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Контекст:

15 ноября 2022 года во время выступления на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

"Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира", – сказал Зеленский 9 декабря. По его словам, Украина ощущает поддержку в вопросе привлечения России к ответственности за агрессию как от государств, так и от международных организаций и правозащитных институций.

Зеленский заявлял, что Украина заинтересована, чтобы все государства поддерживали ее "справедливую формулу мира".

Теги: Украина, переговоры, гуманитарная помощь, Ирландия, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, Лео Варадкар, премьер-министр, сотрудничество
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