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Зеленский по итогам разговора с премьером Нидерландов анонсировал усиление обороноспособности Украины

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Зеленский рассказал, что обсудил с Рютте "практическую реализацию" украинской формулы мира
Зеленский рассказал, что обсудил с Рютте "практическую реализацию" украинской формулы мира
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 20 марта провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Об этом Зеленский сообщил в Facebook.

"Провел, как всегда, содержательный, дружеский разговор с… Рютте, что будет иметь дальнейшее развитие в усилении обороноспособности Украины", – написал глава Украинского государства.

Зеленский рассказал, что в ходе беседы обсудил с Рютте "практическую реализацию украинской формулы мира", а также "другие важные международные мероприятия".

"Было отдельно отмечено продвижение нашего государства в трансформациях", – указал президент Украины.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/pfbid02QGDNi79E6j3vbEMGc2f33kjy1C2V9ekyqMr1Lk5BNBtm71RMZE824qhXUNskiUbl

Рютте отметил в Twitter, что говорил с Зеленским "о последних событиях на войне и мужественном сопротивлении украинского народа".

"Ужасная агрессия России против Украины началась девять лет назад с незаконной оккупации Крыма, и конца ей пока не видно", – подчеркнул премьер Нидерландов.

Рютте заверил в Twitter, что Нидерланды будут продолжать поддерживать Украину, как только это будет возможно, предоставляя гуманитарную, финансовую и военную помощь.

"Например, с аварийными мостами и радарными системами обнаружения дронов", – резюмировал глава правительства.

Контекст:

Нидерланды с начала войны предоставляют Украине военную помощь, в частности САУ, системы ПВОтанки. Всего Нидерланды передали Украине помощи на сумму более чем €1,2 млрд, проинформировали в минобороны страны 14 марта.

Теги: Россия, Украина, Нидерланды, переговоры, агрессия, военная помощь, Марк Рютте, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, премьер-министр
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