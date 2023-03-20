Зеленский по итогам разговора с премьером Нидерландов анонсировал усиление обороноспособности Украины

Об этом Зеленский сообщил в Facebook.
"Провел, как всегда, содержательный, дружеский разговор с… Рютте, что будет иметь дальнейшее развитие в усилении обороноспособности Украины", – написал глава Украинского государства.
Зеленский рассказал, что в ходе беседы обсудил с Рютте "практическую реализацию украинской формулы мира", а также "другие важные международные мероприятия".
"Было отдельно отмечено продвижение нашего государства в трансформациях", – указал президент Украины.
Рютте отметил в Twitter, что говорил с Зеленским "о последних событиях на войне и мужественном сопротивлении украинского народа".
"Ужасная агрессия России против Украины началась девять лет назад с незаконной оккупации Крыма, и конца ей пока не видно", – подчеркнул премьер Нидерландов.
Рютте заверил в Twitter, что Нидерланды будут продолжать поддерживать Украину, как только это будет возможно, предоставляя гуманитарную, финансовую и военную помощь.
"Например, с аварийными мостами и радарными системами обнаружения дронов", – резюмировал глава правительства.
The Netherlands will continue to support Ukraine however we can; with humanitarian assistance, financially, and militarily, for example with emergency bridges and drone-detection radar systems.— Mark Rutte (@MinPres) March 20, 2023
Нидерланды с начала войны предоставляют Украине военную помощь, в частности САУ, системы ПВО, танки. Всего Нидерланды передали Украине помощи на сумму более чем €1,2 млрд, проинформировали в минобороны страны 14 марта.