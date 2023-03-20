Зеленский по итогам разговора с премьером Нидерландов анонсировал усиление обороноспособности Украины

Зеленский рассказал, что обсудил с Рютте "практическую реализацию" украинской формулы мира Фото: president.gov.ua

Об этом Зеленский сообщил в Facebook.

"Провел, как всегда, содержательный, дружеский разговор с… Рютте, что будет иметь дальнейшее развитие в усилении обороноспособности Украины", – написал глава Украинского государства.

Зеленский рассказал, что в ходе беседы обсудил с Рютте "практическую реализацию украинской формулы мира", а также "другие важные международные мероприятия".

"Было отдельно отмечено продвижение нашего государства в трансформациях", – указал президент Украины.

Рютте отметил в Twitter, что говорил с Зеленским "о последних событиях на войне и мужественном сопротивлении украинского народа".

"Ужасная агрессия России против Украины началась девять лет назад с незаконной оккупации Крыма, и конца ей пока не видно", – подчеркнул премьер Нидерландов.

Рютте заверил в Twitter, что Нидерланды будут продолжать поддерживать Украину, как только это будет возможно, предоставляя гуманитарную, финансовую и военную помощь.

"Например, с аварийными мостами и радарными системами обнаружения дронов", – резюмировал глава правительства.

The Netherlands will continue to support Ukraine however we can; with humanitarian assistance, financially, and militarily, for example with emergency bridges and drone-detection radar systems. — Mark Rutte (@MinPres) March 20, 2023