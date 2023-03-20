Нехаммер поговорил с Зеленским и заявил, что Австрия продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь, но не военную

Австрия "с самого начала оказывала Украине всестороннюю гуманитарную помощь и будет продолжать это делать", заверил Зеленского (справа) Нехаммер Фото: president.gov.ua

Об этом Зеленский сообщил в Facebook.

"Провел разговор с федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Поблагодарил за присоединение Австрии к Core Group по созданию спецтрибунала по агрессии России, за гуманитарную поддержку Украины. Обсудили ключевые направления усиления помощи, в частности, в лечении украинцев", – написал президент.

Нехаммер рассказал в Twitter, что в разговоре с Зеленским пообещал дальнейшую гуманитарную помощь Украине от Австрии.

Он отметил, что Австрия "с самого начала оказывала Украине всестороннюю гуманитарную помощь и будет продолжать это делать".

Österreich hat die Ukraine von Beginn an umfassend humanitär unterstützt und wird das auch weiterhin tun. Ich habe dem ukrainischen Präsidenten @ZelenskyyUa in einem Telefonat heute dazu weitere humanitäre Hilfe aus Österreich zugesichert. — Karl Nehammer (@karlnehammer) March 20, 2023

"Как нейтральная страна мы не можем и не будем оказывать военную поддержку. Но мы можем продолжать оказывать гуманитарную помощь для облегчения страданий народа Украины, и именно это мы и будем делать", – заверил в Twitter Нехаммер.

По его словам, в Австрии на лечении пребывали более 30 тяжелораненых граждан Украины, особенно женщин и детей.

"Некоторые из них уже полностью выздоровели и вернулись", – подчеркнул канцлер Австрии в Twitter.

Bisher wurden beispielsweise bereits mehr als 30 Schwerverletzte aus der Ukraine, insbesondere Frauen und Kinder, in Österreich behandelt. Ein Teil davon ist bereits vollständig genesen und zurückgekehrt. — Karl Nehammer (@karlnehammer) March 20, 2023