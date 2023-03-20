Нехаммер поговорил с Зеленским и заявил, что Австрия продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь, но не военную

Об этом Зеленский сообщил в Facebook.
"Провел разговор с федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Поблагодарил за присоединение Австрии к Core Group по созданию спецтрибунала по агрессии России, за гуманитарную поддержку Украины. Обсудили ключевые направления усиления помощи, в частности, в лечении украинцев", – написал президент.
Нехаммер рассказал в Twitter, что в разговоре с Зеленским пообещал дальнейшую гуманитарную помощь Украине от Австрии.
Он отметил, что Австрия "с самого начала оказывала Украине всестороннюю гуманитарную помощь и будет продолжать это делать".
Österreich hat die Ukraine von Beginn an umfassend humanitär unterstützt und wird das auch weiterhin tun. Ich habe dem ukrainischen Präsidenten @ZelenskyyUa in einem Telefonat heute dazu weitere humanitäre Hilfe aus Österreich zugesichert.— Karl Nehammer (@karlnehammer) March 20, 2023
"Как нейтральная страна мы не можем и не будем оказывать военную поддержку. Но мы можем продолжать оказывать гуманитарную помощь для облегчения страданий народа Украины, и именно это мы и будем делать", – заверил в Twitter Нехаммер.
По его словам, в Австрии на лечении пребывали более 30 тяжелораненых граждан Украины, особенно женщин и детей.
"Некоторые из них уже полностью выздоровели и вернулись", – подчеркнул канцлер Австрии в Twitter.
Bisher wurden beispielsweise bereits mehr als 30 Schwerverletzte aus der Ukraine, insbesondere Frauen und Kinder, in Österreich behandelt. Ein Teil davon ist bereits vollständig genesen und zurückgekehrt.— Karl Nehammer (@karlnehammer) March 20, 2023
Австрия не отправляет Украине летальное вооружение – как поясняли в минобороны страны, потому что Австрия является нейтральным государством и не входит в НАТО. В то же время в Австрии заявляли о помощи Украине топливом, предоставлении шлемов, бронежилетов и гуманитарных грузов.
Среди стран Евросоюза только Австрия и Венгрия отказываются предоставлять Украине свое вооружение для противостояния российской агрессии, отмечал 22 августа 2022 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
30 января 2023 года министры обороны Австрии и Венгрии Клаудия Таннер и Кристоф Салай-Бобровницкий на совместной пресс-конференции подтвердили, что их страны продолжат придерживаться политики отказа в военной помощи Украине.
Австрия не поставляет Украине военную помощь, так как является нейтральной страной согласно конституции и долгое время не модернизировала свое вооружение, пояснил президент страны Александер Ван дер Беллен 1 февраля в Киеве.