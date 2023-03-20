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Нехаммер поговорил с Зеленским и заявил, что Австрия продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь, но не военную

Австрия "с самого начала оказывала Украине всестороннюю гуманитарную помощь и будет продолжать это делать", заверил Зеленского (справа) Нехаммер
Австрия "с самого начала оказывала Украине всестороннюю гуманитарную помощь и будет продолжать это делать", заверил Зеленского (справа) Нехаммер
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 20 марта провел телефонный разговор с главой правительства Австрии Карлом Нехаммером.

Об этом Зеленский сообщил в Facebook.

"Провел разговор с федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Поблагодарил за присоединение Австрии к Core Group по созданию спецтрибунала по агрессии России, за гуманитарную поддержку Украины. Обсудили ключевые направления усиления помощи, в частности, в лечении украинцев", – написал президент.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/pfbid026WtMLKJYHTTwHsHVTus8EvMvfa4yTPQo9kXh9dgeXWpHCP28gwUC8uFrfiuQ2Skyl

Нехаммер рассказал в Twitter, что в разговоре с Зеленским пообещал дальнейшую гуманитарную помощь Украине от Австрии.

Он отметил, что Австрия "с самого начала оказывала Украине всестороннюю гуманитарную помощь и будет продолжать это делать".

"Как нейтральная страна мы не можем и не будем оказывать военную поддержку. Но мы можем продолжать оказывать гуманитарную помощь для облегчения страданий народа Украины, и именно это мы и будем делать", – заверил в Twitter Нехаммер.

По его словам, в Австрии на лечении пребывали более 30 тяжелораненых граждан Украины, особенно женщин и детей.

"Некоторые из них уже полностью выздоровели и вернулись", – подчеркнул канцлер Австрии в Twitter.

Контекст:

Австрия не отправляет Украине летальное вооружение – как поясняли в минобороны страны, потому что Австрия является нейтральным государством и не входит в НАТО. В то же время в Австрии заявляли о помощи Украине топливом, предоставлении шлемов, бронежилетов и гуманитарных грузов.

Среди стран Евросоюза только Австрия и Венгрия отказываются предоставлять Украине свое вооружение для противостояния российской агрессии, отмечал 22 августа 2022 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

30 января 2023 года министры обороны Австрии и Венгрии Клаудия Таннер и Кристоф Салай-Бобровницкий на совместной пресс-конференции подтвердили, что их страны продолжат придерживаться политики отказа в военной помощи Украине.

Австрия не поставляет Украине военную помощь, так как является нейтральной страной согласно конституции и долгое время не модернизировала свое вооружение, пояснил президент страны Александер Ван дер Беллен 1 февраля в Киеве.

Теги: Украина, Австрия, переговоры, вооружение, агрессия, военная помощь, гуманитарная помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины, Карл Нехаммер, канцлер
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