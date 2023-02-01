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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Президент Австрии объяснил, почему его страна не предоставляет Украине военную помощь

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Президент Австрии: Мы стараемся концентрироваться в гуманитарной сфере помощи
Президент Австрии: Мы стараемся концентрироваться в гуманитарной сфере помощи
Фото: EPA

Австрия не поставляет Украине военную помощь, так как является нейтральной страной согласно конституции и долгое время не модернизировала свое вооружение. Об этом заявил президент Австрии Александер Ван дер Беллен 1 февраля в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Что касается поставок вооружения Австрией... Вы, наверное, знаете, что нейтральность зафиксирована в Австрийской конституции. Изменить конституцию можно только двумя третями [голосов] в парламенте. А я сейчас не вижу, чтобы была готовность у Австрии изменить свою конституцию и отступить от нее. Это связано с историей, со Второй мировой войной, с 1955 годом", – сказал он.

Ван дер Беллен отметил, что это не единственное препятствие.

"Есть еще и другая проблема: мы в Австрии – надо признать – уже десятиления запустила наше военное вооружение и из-за этого мы не видим возможностей, что мы можем поставлять. Мы экономили на бюджете наших вооруженных сил, но пытаемся делать все на уровне Евросоюза, чтобы не мешать другим поставлять оружие в Украину", – сказал он.

Президент отметил, что Австрия разрешает транзит оружия для Украины через свою территорию.

"В связи с тем, что мы так мало можем сделать в этой сфере, мы стараемся концентрироваться в гуманитарной сфере помощи", – добавил он.

Контекст:

Австрия не отправляет Украине летальное вооружение – как поясняли в минобороны страны, потому что Австрия является нейтральным государством и не входит в НАТО. В то же время в Австрии заявляли о помощи Украине топливом, предоставлении шлемов, бронежилетов и гуманитарных грузов.

Среди стран Евросоюза только Австрия и Венгрия отказываются предоставлять Украине свое вооружение для противостояния российской агрессии, отмечал 22 августа 2022 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

30 января министры обороны Австрии и Венгрии Клаудия Таннер и Кристоф Салай-Бобровницкий на совместной пресс-конференции подтвердили, что их страны продолжат придерживаться политики отказа в военной помощи Украине.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Австрия, военная помощь, гуманитарная помощь, война России против Украины, Александер Ван дер Беллен
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