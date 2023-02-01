Президент Австрии объяснил, почему его страна не предоставляет Украине военную помощь

"Что касается поставок вооружения Австрией... Вы, наверное, знаете, что нейтральность зафиксирована в Австрийской конституции. Изменить конституцию можно только двумя третями [голосов] в парламенте. А я сейчас не вижу, чтобы была готовность у Австрии изменить свою конституцию и отступить от нее. Это связано с историей, со Второй мировой войной, с 1955 годом", – сказал он.

Ван дер Беллен отметил, что это не единственное препятствие.

"Есть еще и другая проблема: мы в Австрии – надо признать – уже десятиления запустила наше военное вооружение и из-за этого мы не видим возможностей, что мы можем поставлять. Мы экономили на бюджете наших вооруженных сил, но пытаемся делать все на уровне Евросоюза, чтобы не мешать другим поставлять оружие в Украину", – сказал он.

Президент отметил, что Австрия разрешает транзит оружия для Украины через свою территорию.

"В связи с тем, что мы так мало можем сделать в этой сфере, мы стараемся концентрироваться в гуманитарной сфере помощи", – добавил он.