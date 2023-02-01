Президент Австрии объяснил, почему его страна не предоставляет Украине военную помощь

"Что касается поставок вооружения Австрией... Вы, наверное, знаете, что нейтральность зафиксирована в Австрийской конституции. Изменить конституцию можно только двумя третями [голосов] в парламенте. А я сейчас не вижу, чтобы была готовность у Австрии изменить свою конституцию и отступить от нее. Это связано с историей, со Второй мировой войной, с 1955 годом", – сказал он.
Ван дер Беллен отметил, что это не единственное препятствие.
"Есть еще и другая проблема: мы в Австрии – надо признать – уже десятиления запустила наше военное вооружение и из-за этого мы не видим возможностей, что мы можем поставлять. Мы экономили на бюджете наших вооруженных сил, но пытаемся делать все на уровне Евросоюза, чтобы не мешать другим поставлять оружие в Украину", – сказал он.
Президент отметил, что Австрия разрешает транзит оружия для Украины через свою территорию.
"В связи с тем, что мы так мало можем сделать в этой сфере, мы стараемся концентрироваться в гуманитарной сфере помощи", – добавил он.
Австрия не отправляет Украине летальное вооружение – как поясняли в минобороны страны, потому что Австрия является нейтральным государством и не входит в НАТО. В то же время в Австрии заявляли о помощи Украине топливом, предоставлении шлемов, бронежилетов и гуманитарных грузов.
Среди стран Евросоюза только Австрия и Венгрия отказываются предоставлять Украине свое вооружение для противостояния российской агрессии, отмечал 22 августа 2022 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
30 января министры обороны Австрии и Венгрии Клаудия Таннер и Кристоф Салай-Бобровницкий на совместной пресс-конференции подтвердили, что их страны продолжат придерживаться политики отказа в военной помощи Украине.