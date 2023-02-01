"Недопустимо в сегодняшних реалиях". Зеленский призвал австрийский бизнес отказаться от работы в РФ

Зеленский сообщил, что подчеркнул необходимость усиления санкций против России.

"Наша команда подчеркнула, что государство-террорист должно чувствовать цену своего террора и реальное ограничение своей способности продолжать эту войну, эту агрессию. В этом контексте мы отмечаем ситуацию с австрийскими бизнесами: есть некоторые из них, которые, несмотря на ужасный российский террор, не оставляют Россию, продолжают поддерживать государство-террориста, по нашему мнению, своими налогами. Мы очень заинтересованы, чтобы этот бизнес перешел работать в Украину", – сказал президент.

По его словам, украинская сторона хочет обсудить этот вопрос на системном уровне.

"В частности, мы подчеркнули ситуацию относительно Raiffeisen Bank, который не только работает в России, но и принимает решения, как, например, налоговые каникулы для мобилизованных в армию РФ. Мы считаем, что это недопустимо в сегодняшних реалиях. Мы призываем австрийскую сторону приложить все возможные усилия, чтобы отдельные компании действительно не подставляли австрийское общество. Я верю, что этот важный вопрос, как и многие другие, будет решен на основе общих ценностей свободы, демократии, верховенства права и прав человека", – заявил Зеленский.