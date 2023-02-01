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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Недопустимо в сегодняшних реалиях". Зеленский призвал австрийский бизнес отказаться от работы в РФ

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Зеленский: Мы подчеркнули ситуацию относительно Raiffeisen Bank
Зеленский: Мы подчеркнули ситуацию относительно Raiffeisen Bank
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский призвал австрийский бизнес отказаться от работы в России. Об этом он заявил 1 февраля на совместной пресс-конференции с президентом Австрии Александером ван дер Белленом в Киеве, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Зеленский сообщил, что подчеркнул необходимость усиления санкций против России.

"Наша команда подчеркнула, что государство-террорист должно чувствовать цену своего террора и реальное ограничение своей способности продолжать эту войну, эту агрессию. В этом контексте мы отмечаем ситуацию с австрийскими бизнесами: есть некоторые из них, которые, несмотря на ужасный российский террор, не оставляют Россию, продолжают поддерживать государство-террориста, по нашему мнению, своими налогами. Мы очень заинтересованы, чтобы этот бизнес перешел работать в Украину", – сказал президент.

По его словам, украинская сторона хочет обсудить этот вопрос на системном уровне.

"В частности, мы подчеркнули ситуацию относительно Raiffeisen Bank, который не только работает в России, но и принимает решения, как, например, налоговые каникулы для мобилизованных в армию РФ. Мы считаем, что это недопустимо в сегодняшних реалиях. Мы призываем австрийскую сторону приложить все возможные усилия, чтобы отдельные компании действительно не подставляли австрийское общество. Я верю, что этот важный вопрос, как и многие другие, будет решен на основе общих ценностей свободы, демократии, верховенства права и прав человека", – заявил Зеленский.

Контекст:

21 марта 2022 года Министерство иностранных дел Украины опубликовало список крупнейших компаний, решивших остаться в России, несмотря на ее агрессию. Среди них были, в частности, австрийский Raiffeisen Bank и швейцарский Credit Suisse.

В январе 2023 года Нацбанк Украины заявил, что обращался, в частности, к Raiffeisen Bank International с призывом прекратить бизнес-деятельность на территории РФ. Украинский банковский регулятор назвал "очередным свидетельством того, что сделанные заявления отличаются от фактического состояния дел", информацию о том, что структурные подразделения международных банков предоставляют льготные условия кредитования для участников войны против Украины.

Теги: Россия, Украина, Австрия, Владимир Зеленский, Raiffeisen Bank, война России против Украины
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