Более 40 западных банков не могут покинуть российский рынок из-за указа Путина – СМИ

Среди крупнейших банков из так называемых недружественных России стран в РФ до сих пор работает австрийский Raiffeisen Bank International Фото: depositphotos.com

Консультанты, работающие над сделками по продаже активов банков, прогнозируют, что уже согласованные цены продажи упадут вдвое, поскольку Кремль будет оказывать большее влияние на сделки.

Также, по их словам, потенциальные покупатели, которые изначально были вынуждены заключать сделки, получили одобрение президента РФ и пытаются перехватить продажи у конкурентов, не пользующихся благосклонностью Кремля.

"Есть некоторые очень влиятельные россияне, имеющие тесные связи с Кремлем, которые пытаются использовать свое влияние, чтобы захватить эти организации у бегущих иностранцев", – заявил источник издания.

Среди крупнейших банков из так называемых недружественных России стран в РФ до сих пор работают: австрийский Raiffeisen Bank International, итальянский UniCredit, американский Citigroup, венгерский OTP Bank, немецкий Deutsche Bank и французский Credit Agricole.

Как отмечают журналисты, пока единственным примером успешного выхода иностранного банка после начала вторжения стала продажа "Росбанка" группой Societe Generale. Ей еще в апреле 2022 года удалось договориться с бизнесменом Владимиром Потаниным, владевшим банком в 2006–2011 годах. Однако из-за поспешной продажи SocGen пришлось понести убытки в размере €3,3 млрд.

У других банков, ищущих возможность побыстрее уйти из РФ, не было готового покупателя и они не были готовы принять такой финансовый удар, как SocGen, отмечает The Financial Times.

Британский банк HSBC, уже договорившийся о продаже российской "дочки" – "Экспобанка", ждет, пока покупатель договорится с Кремлем. В Citigroup решили просто свернуть бизнес: он продал портфель розничных кредитов другому банку и планирует до конца первого квартала 2023 года остановить предоставление большинства банковских услуг.