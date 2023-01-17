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Более 40 западных банков не могут покинуть российский рынок из-за указа Путина – СМИ

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Среди крупнейших банков из так называемых недружественных России стран в РФ до сих пор работает австрийский Raiffeisen Bank International
Среди крупнейших банков из так называемых недружественных России стран в РФ до сих пор работает австрийский Raiffeisen Bank International
Фото: depositphotos.com

45 западных банков не могут покинуть российский рынок на приемлемых условиях из-за указа президента РФ Владимира Путина о том, что на любые соглашения о продаже или покупке банков из "недружественных" стран требуется разрешение российских властей. Об этом пишет The Financial Times.

Консультанты, работающие над сделками по продаже активов банков, прогнозируют, что уже согласованные цены продажи упадут вдвое, поскольку Кремль будет оказывать большее влияние на сделки.

Также, по их словам, потенциальные покупатели, которые изначально были вынуждены заключать сделки, получили одобрение президента РФ и пытаются перехватить продажи у конкурентов, не пользующихся благосклонностью Кремля.

"Есть некоторые очень влиятельные россияне, имеющие тесные связи с Кремлем, которые пытаются использовать свое влияние, чтобы захватить эти организации у бегущих иностранцев", – заявил источник издания.

Среди крупнейших банков из так называемых недружественных России стран в РФ до сих пор работают: австрийский Raiffeisen Bank International, итальянский UniCredit, американский Citigroup, венгерский OTP Bank, немецкий Deutsche Bank и французский Credit Agricole.

Как отмечают журналисты, пока единственным примером успешного выхода иностранного банка после начала вторжения стала продажа "Росбанка" группой Societe Generale. Ей еще в апреле 2022 года удалось договориться с бизнесменом Владимиром Потаниным, владевшим банком в 2006–2011 годах. Однако из-за поспешной продажи SocGen пришлось понести убытки в размере 3,3 млрд.

У других банков, ищущих возможность побыстрее уйти из РФ, не было готового покупателя и они не были готовы принять такой финансовый удар, как SocGen, отмечает The Financial Times.

Британский банк HSBC, уже договорившийся о продаже российской "дочки" – "Экспобанка", ждет, пока покупатель договорится с Кремлем. В Citigroup решили просто свернуть бизнес: он продал портфель розничных кредитов другому банку и планирует до конца первого квартала 2023 года остановить предоставление большинства банковских услуг.

Контекст:

В марте 2022 года правительство РФ утвердило порядок сделок с резидентами "недружественных" стран. Согласно документу, сделки возможны исключительно по согласованию с правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями. Комиссия может отказать в разрешении или выдать его с оговоренными условиями.

В декабре прошлого года издание РБК узнало от источников об условиях, которые власти РФ выдвинули для сделок по продаже активов иностранцами. Среди них добровольный взнос в бюджет РФ в размере не менее 10% от сделки и продажа актива со скидкой в размере не менее 50% от стоимости.

В сентябре прошлого года Путин также подписал аналогичный указ, который касается продажи иностранцами из "недружественных" стран долей в российских ООО. Для таких сделок тоже необходимо согласование правкомиссии.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, инвестиции, Австрия, бизнес, правительство, цены, Financial Times, кредиты, Raiffeisen Bank, убытки, активы, финансы, правительство РФ, Deutsche Bank, сделка, соглашение, россияне, власти, покупка
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