"Пахан ослабел". Подоляк рассказал, что российская элита думает о Путине

"Давайте говорить об элитах, поскольку общая часть населения в России достаточно примитивна, критического мышления у них нет. Так вот, они сейчас думают о том, что пахан, которым является президент Российской Федерации, ослабел. Он уже не выполняет те функции, которые ему делегировались, и не является представителем элит, чтобы от их имени вести переговоры", – сказал он.
Подоляк объяснил, что Путина боялись за границей, он легитимизировал не всегда законные доходы элит, обеспечивал возможности покупать акции международных компаний и имущество за границей, интегрироваться в глобальную элиту и этим самым был важен российской "верхушке". Теперь, по словам советника главы ОП, Путин все делигитимизирует, обнуляет их коммуникации на Западе и возможности сохранить доходы.
"Элита начинает понимать, что чем дальше, тем большую личную цену каждый из них будет платить – вплоть до длительной юридической отсидки или даже до физического исчезновения. Возникает вопрос: а зачем им платить по чужим долгам? Российские олигархи, крупные и средние бизнесмены годами накапливали определенный объем доходной части для себя лично и формировали определенные принципы жизни своих семей. Зачем им сегодня все это разменивать на "хотелку" Путина, который явно их обманул с точки зрения ожиданий от этой войны", – заявил он.
По его мнению, поэтому именно российские элиты будут продвигать и финансировать свержение Путина, в том числе "партизанскими действиями военного типа". Но в настоящее время они еще не готовы к переворотам, считает Подоляк. По его словам, они все еще думают, что Путин выкрутится из ситуации.
Ряд аналитиков высказывает предположения, что военное поражение в Украине может привести к смене власти в России. Обозреватель сайта NV, ведущий "Радио NV" Иван Яковина считает, что Путин уже теряет власть и становится "страшной обузой" даже для своего окружения.
Путин кажется "более изолированным, чем когда-либо", и чувствует "потерю друзей" как в России, так и за ее пределами, писала по итогам 2022 года The Washington Post.
Путин не сможет воспользоваться своим огромным богатством после того, как отойдет от власти в России. Такое мнение в интервью Бацман высказал украинский телеведущий Савик Шустер.
У Путина в феврале 2022 года были все возможности не начинать вторжения в Украину, заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону живущий в Украине израильский политтехнолог Михаил Шейтельман. "Он мог всю жизнь жить прекрасно, заработать еще триллион долларов для себя лично и для своих потомков и править Россией еще как минимум 30 лет. Все у него было в руках", – сказал он.
Российский оппозиционный политик, бывший председатель правительства Российской Федерации Михаил Касьянов допустил в интервью Гордону, что Путину могут предложить некие гарантии безопасности в обмен на уход от власти. По мнению Касьянова, никто при этом не станет обсуждать с Путиным сохранение его активов, а единственной страной, которая может принять и защитить президента РФ, является Китай.