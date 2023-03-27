"Пахан ослабел". Подоляк рассказал, что российская элита думает о Путине

"Давайте говорить об элитах, поскольку общая часть населения в России достаточно примитивна, критического мышления у них нет. Так вот, они сейчас думают о том, что пахан, которым является президент Российской Федерации, ослабел. Он уже не выполняет те функции, которые ему делегировались, и не является представителем элит, чтобы от их имени вести переговоры", – сказал он.

Подоляк объяснил, что Путина боялись за границей, он легитимизировал не всегда законные доходы элит, обеспечивал возможности покупать акции международных компаний и имущество за границей, интегрироваться в глобальную элиту и этим самым был важен российской "верхушке". Теперь, по словам советника главы ОП, Путин все делигитимизирует, обнуляет их коммуникации на Западе и возможности сохранить доходы.

"Элита начинает понимать, что чем дальше, тем большую личную цену каждый из них будет платить – вплоть до длительной юридической отсидки или даже до физического исчезновения. Возникает вопрос: а зачем им платить по чужим долгам? Российские олигархи, крупные и средние бизнесмены годами накапливали определенный объем доходной части для себя лично и формировали определенные принципы жизни своих семей. Зачем им сегодня все это разменивать на "хотелку" Путина, который явно их обманул с точки зрения ожиданий от этой войны", – заявил он.

По его мнению, поэтому именно российские элиты будут продвигать и финансировать свержение Путина, в том числе "партизанскими действиями военного типа". Но в настоящее время они еще не готовы к переворотам, считает Подоляк. По его словам, они все еще думают, что Путин выкрутится из ситуации.