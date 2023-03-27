В Крыму растут проукраинские настроения – Минреинтеграции

На улицах временно оккупированных населенных пунктов полуострова существенно увеличилось количество желтых лент, патриотических граффити и открыток с антивоенными призывами, говорится в сообщении.

Тем временем коллаборанты и военное командование в страхе вывозят свои семьи и распродают имущество, отмечают в Минреинтеграции.

"Свой страх пытаются компенсировать увеличением количества военной техники на полуострове. Морское побережье постепенно превращается в линию обороны. Поэтому вероятнее всего, что сезон отдыха в Крыму будет сорван", – сказано в сообщении министерства.

Украинские власти призвали крымчан быть внимательными и осторожными, не поддаваться ни на какие провокации. По возможности просят сообщать о местонахождении врага или его техники. Сделать это можно с помощью чат-бота "єВорог" или платформы Центра национального сопротивления, напомнили в Минреинтеграции.