В Крыму растут проукраинские настроения – Минреинтеграции

На улицах временно оккупированных населенных пунктов полуострова существенно увеличилось количество желтых лент, патриотических граффити и открыток с антивоенными призывами, говорится в сообщении.
Тем временем коллаборанты и военное командование в страхе вывозят свои семьи и распродают имущество, отмечают в Минреинтеграции.
"Свой страх пытаются компенсировать увеличением количества военной техники на полуострове. Морское побережье постепенно превращается в линию обороны. Поэтому вероятнее всего, что сезон отдыха в Крыму будет сорван", – сказано в сообщении министерства.
Украинские власти призвали крымчан быть внимательными и осторожными, не поддаваться ни на какие провокации. По возможности просят сообщать о местонахождении врага или его техники. Сделать это можно с помощью чат-бота "єВорог" или платформы Центра национального сопротивления, напомнили в Минреинтеграции.
Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. 24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.