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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Крыму растут проукраинские настроения – Минреинтеграции

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Возвращение полуострова под контроль Украины неизбежно, заявляют в Минреинтеграции
Возвращение полуострова под контроль Украины неизбежно, заявляют в Минреинтеграции
Фото: Мінреінтеграції / Telegram

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных регионов Украины заявили, что в аннексированном Россией Крыму активизировалось партизанское движение. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства в Telegram 27 марта.

На улицах временно оккупированных населенных пунктов полуострова существенно увеличилось количество желтых лент, патриотических граффити и открыток с антивоенными призывами, говорится в сообщении.

Тем временем коллаборанты и военное командование в страхе вывозят свои семьи и распродают имущество, отмечают в Минреинтеграции.

"Свой страх пытаются компенсировать увеличением количества военной техники на полуострове. Морское побережье постепенно превращается в линию обороны. Поэтому вероятнее всего, что сезон отдыха в Крыму будет сорван", – сказано в сообщении министерства.

Украинские власти призвали крымчан быть внимательными и осторожными, не поддаваться ни на какие провокации. По возможности просят сообщать о местонахождении врага или его техники. Сделать это можно с помощью чат-бота "єВорог" или платформы Центра национального сопротивления, напомнили в Минреинтеграции.

Контекст:

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. 24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Крым, партизаны, война России против Украины, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, российские оккупанты, деоккупация
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