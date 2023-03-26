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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Били, если ты за Украину". Дети, вывезенные оккупантами, после возвращения рассказали, как жили в лагере

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Детей оккупанты заставляли слушать российский гимн
Детей оккупанты заставляли слушать российский гимн
Скриншот: Save Ukraine / Спасемо Україну / Facebook

Дети, которых вернули из России в Украину, рассказали, как к ним относились у оккупантов. Их цитирует издание "Настоящее время" 24 марта.

Детей вывезли с оккупированных территорий якобы в летний лагерь и полгода не возвращали домой.

По словам детей, в лагере у них были уроки: математика, русский и английский языки. Каждый день вставали на зарядку под российский гимн.

"У одной девочки был украинский флаг в комнате. Астахов, главный по безопасности, зашел и его спалил. Говорит, идемте, будете смотреть, как ваша страна горит", – рассказал один из мальчиков.

По его словам, всем детям внушали, что в Украине якобы террористы, которые убивают людей, и что они там не нужны.

"Брали палки и били, если ты за Украину. Надо говорить, что ты за Россию", – сказал мальчик.

Основатель фонда Save Ukraine, который помогал возвращать детей, Николай Кулеба рассказал, что родителям россияне говорили приезжать и забирать детей самостоятельно. Но ехать бы пришлось через Польшу, Беларусь и Россию в Крым 5 тыс. км в одну сторону, отметил он.

Контекст:

22 марта благотворительный фонд Save Ukraine, который помогает внутренним переселенцам, сообщил, что в Украину вернули 17 детей. Накануне, 21 марта, в Украину с оккупированных территорий вернули 15 детей с их матерями и опекунами.

По данным детского омбудсмена Украины Дарьи Герасимчук, Россия депортировала и принудительно переместила 16 226 украинских детей. При этом Герасимчук отметила, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Крым, депортация, дети, российская агрессия, война России против Украины
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