"Били, если ты за Украину". Дети, вывезенные оккупантами, после возвращения рассказали, как жили в лагере

Детей вывезли с оккупированных территорий якобы в летний лагерь и полгода не возвращали домой.

По словам детей, в лагере у них были уроки: математика, русский и английский языки. Каждый день вставали на зарядку под российский гимн.

"У одной девочки был украинский флаг в комнате. Астахов, главный по безопасности, зашел и его спалил. Говорит, идемте, будете смотреть, как ваша страна горит", – рассказал один из мальчиков.

По его словам, всем детям внушали, что в Украине якобы террористы, которые убивают людей, и что они там не нужны.

"Брали палки и били, если ты за Украину. Надо говорить, что ты за Россию", – сказал мальчик.

Основатель фонда Save Ukraine, который помогал возвращать детей, Николай Кулеба рассказал, что родителям россияне говорили приезжать и забирать детей самостоятельно. Но ехать бы пришлось через Польшу, Беларусь и Россию в Крым 5 тыс. км в одну сторону, отметил он.