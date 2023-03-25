Гуменюк анонсировала продолжение "сезона бавовны" в Крыму

Комментируя информацию о том, что представители оккупационных властей России начали эвакуацию с временно захваченного полуострова, Гуменюк оценила это как верный шаг с их стороны.

"Вернуться [обратно в Крым] мы им не позволим. Не будет им покоя ни в одной точке временно оккупированного Крыма, потому что мы очень серьезно настроены вернуть наши территории и вернуться к границам 1991 года. То, что они действительно будут чувствовать "сезон бавовны" в некоторых местах и точках, – это однозначно, потому что очень много у них разветвлений на Крымском полуострове", – отметила спикер.

Она также добавила, что российские военные на полуострове стараются не скапливаться большими группами.

Гуменюк подчеркнула, что ВСУ, осознавая превосходство захватчиков в живой силе, активно работают в Херсонской области, чтобы россияне были обессилены во время столкновения. Она пояснила, что "случаи бавовны" в российском тылу на временно оккупированных территориях являются шагами для истощения оккупантов.

"Любые активные действия предполагают, что в начале надо истощить врага. До того как мы начнем активное движение, нам надо быть убежденными, что у них нарушена логистика, что у них не работает устойчивое морально-психологическое состояние войск, что они готовы уже отходить или сдаваться", – пояснила Гуменюк.

Она призвала жителей временно оккупированных территорий эвакуироваться или подготовить укрытие.

"Мы настаиваем на вычистке 20–30-километровой полосы [побережья Днепра на временно оккупированных территориях Херсонской области]. Это говорит о том, что наша работа здесь будет максимально активной, поэтому необходимо эвакуироваться. Если нет такой возможности – обустроить укрытия и стараться расположить их как можно дальше от мест скопления врага", – отметила она.

23 марта Гуменюк сообщала, что подразделения сил обороны Украины на юге пытаются "вычистить" от российских оккупантов 20–30-километровую зону на левом берегу Днепра.