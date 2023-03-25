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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гуменюк анонсировала продолжение "сезона бавовны" в Крыму

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Гуменюк заверила, что ВСУ продолжат наносить удары по временно оккупированным Россией территориям Херсонской области и Крыму
Гуменюк заверила, что ВСУ продолжат наносить удары по временно оккупированным Россией территориям Херсонской области и Крыму
Фото: armyinform.com.ua

Силы обороны Украины продолжат наносить удары по военным объектам россиян во временно оккупированном Крыму и на левобережье Днепра в Херсонской области. Об этом глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала 25 марта в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада".

Комментируя информацию о том, что представители оккупационных властей России начали эвакуацию с временно захваченного полуострова, Гуменюк оценила это как верный шаг с их стороны.

"Вернуться [обратно в Крым] мы им не позволим. Не будет им покоя ни в одной точке временно оккупированного Крыма, потому что мы очень серьезно настроены вернуть наши территории и вернуться к границам 1991 года. То, что они действительно будут чувствовать "сезон бавовны" в некоторых местах и точках, – это однозначно, потому что очень много у них разветвлений на Крымском полуострове", – отметила спикер.

Она также добавила, что российские военные на полуострове стараются не скапливаться большими группами.

Гуменюк подчеркнула, что ВСУ, осознавая превосходство захватчиков в живой силе, активно работают в Херсонской области, чтобы россияне были обессилены во время столкновения. Она пояснила, что "случаи бавовны" в российском тылу на временно оккупированных территориях являются шагами для истощения оккупантов.

"Любые активные действия предполагают, что в начале надо истощить врага. До того как мы начнем активное движение, нам надо быть убежденными, что у них нарушена логистика, что у них не работает устойчивое морально-психологическое состояние войск, что они готовы уже отходить или сдаваться", – пояснила Гуменюк.

Она призвала жителей временно оккупированных территорий эвакуироваться или подготовить укрытие.

"Мы настаиваем на вычистке 20–30-километровой полосы [побережья Днепра на временно оккупированных территориях Херсонской области]. Это говорит о том, что наша работа здесь будет максимально активной, поэтому необходимо эвакуироваться. Если нет такой возможности – обустроить укрытия и стараться расположить их как можно дальше от мест скопления врага", – отметила она.

23 марта Гуменюк сообщала, что подразделения сил обороны Украины на юге пытаются "вычистить" от российских оккупантов 20–30-километровую зону на левом берегу Днепра.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Теги: Крым, оккупация, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Наталья Гуменюк, российские оккупанты, деоккупация
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