Подоляк: Все, кто принимал участие в аннексии Крыма, уедут далеко за Уральские горы

"Россияне привыкают к мысли, что Крым нужно вернуть. И он стал своеобразной отправной точкой мысли, что не надо брать чужое, потому что сейчас за это неприятно и больно. В криминологии есть такое – это классическое криминализированное поведение. Ты украл и подсознательно ожидаешь, что тебя поймают и будут наказывать, жестоко или нет. Совершенно такое же поведение сегодня в России. Они [россияне] четко понимают, что украли полуостров. Не буду о юридических процедурах, там их не было. Это было банальное воровство нашего имущества", – подчеркнул Подоляк.

По его мнению, все причастные к оккупации Крыма вынуждены будут бежать в азиатскую часть РФ.

"Это классическое поведение бандита – человека, который совершает уголовные преступления. И ждет, что его арестуют. Он этим манифестирует. Крым постоянно восемь лет говорил: поймайте нас и посадите, накажите. Вот это они сегодня понимают, но хотят еще наворовать и убежать в ту же Читу, например. Там китайские вертухаи, которые не позволят оттуда забрать и привезти на судебные процессы в Европу. Они будут ехать далеко за Уральские горы. Все, кто так или иначе принимал непосредственное участие в аннексии Крыма, – все они будут искать себе места вдали от европейской части Российской Федерации", – сказал Подоляк.