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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"У некоторых жителей города дрожали окна". В Севастополе несколько часов раздаются взрывы – СМИ

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Взрывы в Севастополе слышали и 22 марта
Взрывы в Севастополе слышали и 22 марта
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

24 марта в оккупированном Россией Севастополе (Крым) прогремело несколько взрывов.

Согласно сообщению "Крым.Реалии", около 15.00 (по Киеву) была слышна стрельба из автоматического оружия в районе российского военного училища возле Стрелецкой бухты. 

Паблик "Крымский ветер" сообщил о взрывах в районе бухты Омега и Камышовой бухты, произошедших после 16.00. 

"Крым.Реалии" уточняет, что "у некоторых жителей города дрожали окна" в это время. Проект, ссылаясь на сообщения пропагандистов, пишет, что в оккупированном городе было "громко". 

Также, по данным "Крымского ветра", оккупанты вечером "стреляли с корабля по неизвестной цели".

Еще один громкий взрыв произошел в Севастополе в 17.30, добавил паблик, отметив, что в городе туман и ничего не видно. 

Контекст:

Взрывы в Севастополе слышали также ночью 22 марта. На видео, которое распространяют в сети, виден мощный взрыв в Севастопольской бухте

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

28 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации"Готовим возвращение наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли. Помним эту нашу справедливую цель и каждый день приближаемся к ее реализации. Украина будет свободной. Вся Украина", – заявил Зеленский.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Крым, стрельба, Севастополь, корабль, война России против Украины, взрывы, деоккупация
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