"У некоторых жителей города дрожали окна". В Севастополе несколько часов раздаются взрывы – СМИ

Согласно сообщению "Крым.Реалии", около 15.00 (по Киеву) была слышна стрельба из автоматического оружия в районе российского военного училища возле Стрелецкой бухты.

Паблик "Крымский ветер" сообщил о взрывах в районе бухты Омега и Камышовой бухты, произошедших после 16.00.

"Крым.Реалии" уточняет, что "у некоторых жителей города дрожали окна" в это время. Проект, ссылаясь на сообщения пропагандистов, пишет, что в оккупированном городе было "громко".

Также, по данным "Крымского ветра", оккупанты вечером "стреляли с корабля по неизвестной цели".

Еще один громкий взрыв произошел в Севастополе в 17.30, добавил паблик, отметив, что в городе туман и ничего не видно.