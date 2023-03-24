"У некоторых жителей города дрожали окна". В Севастополе несколько часов раздаются взрывы – СМИ

Согласно сообщению "Крым.Реалии", около 15.00 (по Киеву) была слышна стрельба из автоматического оружия в районе российского военного училища возле Стрелецкой бухты.
Паблик "Крымский ветер" сообщил о взрывах в районе бухты Омега и Камышовой бухты, произошедших после 16.00.
"Крым.Реалии" уточняет, что "у некоторых жителей города дрожали окна" в это время. Проект, ссылаясь на сообщения пропагандистов, пишет, что в оккупированном городе было "громко".
Также, по данным "Крымского ветра", оккупанты вечером "стреляли с корабля по неизвестной цели".
Еще один громкий взрыв произошел в Севастополе в 17.30, добавил паблик, отметив, что в городе туман и ничего не видно.
Взрывы в Севастополе слышали также ночью 22 марта. На видео, которое распространяют в сети, виден мощный взрыв в Севастопольской бухте.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
28 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации. "Готовим возвращение наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли. Помним эту нашу справедливую цель и каждый день приближаемся к ее реализации. Украина будет свободной. Вся Украина", – заявил Зеленский.