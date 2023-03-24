Россияне впервые признали потерю корабля "Саратов", который год назад был уничтожен в порту Бердянска

Свое заявление Меньков сделал во время открытия в Севастополе памятной доски погибшим морякам бригады десантных кораблей.
"Год назад мы в ходе ведения боевых действий потеряли корабль десантного соединения БДК "Саратов". Потеряли личный состав десантного корабля "Саратов", "Новочеркасск", "Цезарь Куников", – сказал он.
"Крым.Реалии" отмечает, что ранее российские военные отрицали потери при поражении украинскими ракетами этих БДК.
Изначально 24 марта 2022 года сообщалось, что ВМС ВСУ ударом по порту Бердянска уничтожили большой десантный корабль "Орск", а еще два больших десантных корабля оккупантов – "Саратов" и "Новочеркасск" – получили повреждения и утратили боеспособность. Пожар на корабле был зафиксирован на видео.
25 марта в Генштабе ВСУ уточнили, что название уничтоженного корабля – "Саратов", а БДК "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" получили повреждения.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 24 марта посвятил пост годовщине успешного ракетного удара ВСУ по кораблям военно-морских сил россиян во временно оккупированном Бердянске.