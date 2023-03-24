Россияне впервые признали потерю корабля "Саратов", который год назад был уничтожен в порту Бердянска

"Саратов" был уничтожен 24 марта 2022 года в порту Бердянска Скриншот: Головнокомандувач ЗСУ / Telegram

Свое заявление Меньков сделал во время открытия в Севастополе памятной доски погибшим морякам бригады десантных кораблей.

"Год назад мы в ходе ведения боевых действий потеряли корабль десантного соединения БДК "Саратов". Потеряли личный состав десантного корабля "Саратов", "Новочеркасск", "Цезарь Куников", – сказал он.

"Крым.Реалии" отмечает, что ранее российские военные отрицали потери при поражении украинскими ракетами этих БДК.