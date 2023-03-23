Тем, кто работает на РФ в Крыму, в ближайшее время лучше покинуть его территорию – Юсов

По его словам, накануне местные жители услышали на FM-станциях предупреждение о том, что им необходимо готовиться к выезду. Юсов считает, что предупреждение касается тех крымчан, которые сотрудничали с оккупационными властями.

"Для того, чтобы там был мир и порядок, полуостров необходимо деоккупировать и вернуть туда законную украинскую власть. Собственно, вернуть Крым в родную украинскую гавань, что обязательно и произойдет в ближайшее время. Поэтому всем тем, кто работает на Россию, действительно, в ближайшее время лучше покинуть территорию украинского Крыма", – сказал он.

Представитель ГУР Минобороны также сообщил, что российское командование на полуострове и оккупационная "администрация" "очень активно" продают недвижимость и вывозят семьи из Крыма.

"Но остальным, рядовому составу, говорят – не переживайте, все спокойно, все под контролем. Но это уже как мем о том, что "спецоперация" идет по плану... Связанные с россиянами семьи вывозят и очень активно. И это повод задуматься всем остальным, кто связал свою судьбу с преступным путинским – рашистским – режимом. Крым лучше покидать, пока такая возможность есть", – добавил Юсов.