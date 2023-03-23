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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Тем, кто работает на РФ в Крыму, в ближайшее время лучше покинуть его территорию – Юсов

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Преставитель ГУР Минобороны прокомментировал реакцию оккупантов на недавние взрывы в АР Крым
Преставитель ГУР Минобороны прокомментировал реакцию оккупантов на недавние взрывы в АР Крым
Фото: suspilne.media

Оккупационные власти и командование подразделений армии России начали эвакуацию с временно захваченного полуострова Крым. Об этом в эфире телеканала "Frеедом" 22 марта заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, накануне местные жители услышали на FM-станциях предупреждение о том, что им необходимо готовиться к выезду. Юсов считает, что предупреждение касается тех крымчан, которые сотрудничали с оккупационными властями. 

"Для того, чтобы там был мир и порядок, полуостров необходимо деоккупировать и вернуть туда законную украинскую власть. Собственно, вернуть Крым в родную украинскую гавань, что обязательно и произойдет в ближайшее время. Поэтому всем тем, кто работает на Россию, действительно, в ближайшее время лучше покинуть территорию украинского Крыма", – сказал он.

Представитель ГУР Минобороны также сообщил, что российское командование на полуострове и оккупационная "администрация" "очень активно" продают недвижимость и вывозят семьи из Крыма.

"Но остальным, рядовому составу, говорят – не переживайте, все спокойно, все под контролем. Но это уже как мем о том, что "спецоперация" идет по плану... Связанные с россиянами семьи вывозят и очень активно. И это повод задуматься всем остальным, кто связал свою судьбу с преступным путинским – рашистским – режимом. Крым лучше покидать, пока такая возможность есть", – добавил Юсов.

Контекст:

20 марта местные Telegram-каналы сообщили, что в Джанкое в оккупированном Крыму прогремели взрывы и была стрельба. Оккупанты заявили об атаке беспилотников, а украинская разведка сообщила, что в результате "загадочной "бавовны" в Джанкое были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Теги: Крым, оккупация, эвакуация, Андрей Юсов, Джанкой, война России против Украины, взрывы, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
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