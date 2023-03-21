Фейгин: У меня есть ощущение, что Россия допускает высадку украинского десанта в Крыму и что его будут брать первым

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма Фото: depositphotos.com

"Что касается конкретно крымского побережья – у меня есть ощущение, что они допускают высадку десанта. Именно высадку десанта", – сказал Фейгин.

Он отметил, что оккупанты в Крыму активно роют окопы.

"Не исключено, что они думают, что благодаря каким-то поставленным видам вооружений, каким-то силам и средствам, которые западные союзники предоставляют, один из вариантов – может, через Кинбурнскую косу или еще как-то. В общем, они могут допускать, что вообще Крым будут брать первым. Не Донбасс, не другие по линии фронта участки оккупированной территории. И поэтому, видимо, с Крымом они именно так [поступают]", – подчеркнул Фейгин.

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