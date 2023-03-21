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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фейгин: У меня есть ощущение, что Россия допускает высадку украинского десанта в Крыму и что его будут брать первым

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Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма
Фото: depositphotos.com

Российские власти, скорее всего, рассматривают вариант, что контрнаступление ВСУ может начаться с оккупированного Крыма. Такое мнение российский блогер и юрист Марк Фейгин выразил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Что касается конкретно крымского побережья – у меня есть ощущение, что они допускают высадку десанта. Именно высадку десанта", – сказал Фейгин.

Он отметил, что оккупанты в Крыму активно роют окопы.

"Не исключено, что они думают, что благодаря каким-то поставленным видам вооружений, каким-то силам и средствам, которые западные союзники предоставляют, один из вариантов – может, через Кинбурнскую косу или еще как-то. В общем, они могут допускать, что вообще Крым будут брать первым. Не Донбасс, не другие по линии фронта участки оккупированной территории. И поэтому, видимо, с Крымом они именно так [поступают]", – подчеркнул Фейгин.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации"Готовим возвращение наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли. Помним эту нашу справедливую цель и каждый день приближаемся к ее реализации. Украина будет свободной. Вся Украина", – заявил Зеленский.

По данным украинской разведки, российские военные готовятся к активной обороне временно оккупированной АР Крым – создают оборонительную полосу как на левом берегу Днепра в Херсонской области, так и на административной границе с Крымом, на севере полуострова.

Оккупанты также частично минируют береговую линию Крыма, чтобы не допустить высадки украинского десанта, добавили в ГУР Минобороны Украины. Кроме того, россияне продолжают устанавливать противотанковые бетонные пирамиды, чтобы остановить продвижение тяжелой техники.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Крым, Украина, Марк Фейгин, ВСУ, война России против Украины, деоккупация, контрнаступление
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