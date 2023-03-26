Чубаров объяснил появление окопов в Крыму и дал рекомендацию "миллиону российских колонистов"

Чубаров: Вперед на выезд из Крыма, пока мост еще не упал в море Фото: krymr.com

"Оккупированный Россией Крым сегодня все больше становится похожим на раненого человека, исполосованного ножом: везде роются окопы, расставляются противотанковые бетонные заграждения, возводятся другие фортификационные сооружения. [...] Разбирающиеся в особенностях путинского режима указывают на то, что причиной вселенского рытья российскими оккупантами крымской земли является банальное отмывание бюджетных денег", – написал он.

Глава Меджлиса отметил, что работы ведутся "откровенно показательно", особенно возле населенных пунктов, поэтому "создается впечатление, что целью таких масштабных фортификационных работ является попытка предотвратить панику и бегство с полуострова одного миллиона граждан России, незаконно поселившихся в оккупированном Крыму".

"Украинские военные сами определятся, будут ли мешать их продвижению в ходе освобождения Крыма километры построенных российскими оккупантами окопов и обезобразивших Крым противотанковых заграждений в ситуации, когда будет уничтожен мост через Керченский пролив, нанесены удары по военным кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России и перекрыт "коридор", соединяющий Крым по суше с Россией", – объяснил Чубаров.

По его словам, "строительство фортификационных сооружений и громкие заверения представителей российской оккупационной власти в якобы защищенности полуострова не должны обманывать один миллион колонистов, которые незаконно поселились в Крыму".

"Поэтому им наш совет: не затягивайте со временем, не рискуйте своей безопасностью, – как можно быстрее соберите чемоданы, заправьте баки своих машин горючим (которое пока есть) и вперед на выезд с Крыма мостом, который пока еще не упал в море", – заявил Чубаров.