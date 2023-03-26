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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Чубаров объяснил появление окопов в Крыму и дал рекомендацию "миллиону российских колонистов"

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Чубаров: Вперед на выезд из Крыма, пока мост еще не упал в море
Чубаров: Вперед на выезд из Крыма, пока мост еще не упал в море
Фото: krymr.com

Оккупационные власти Крыма роют окопы на полуострове, чтобы "отмыть" на этом средства, заявил 26 марта в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Оккупированный Россией Крым сегодня все больше становится похожим на раненого человека, исполосованного ножом: везде роются окопы, расставляются противотанковые бетонные заграждения, возводятся другие фортификационные сооружения. [...] Разбирающиеся в особенностях путинского режима указывают на то, что причиной вселенского рытья российскими оккупантами крымской земли является банальное отмывание бюджетных денег", – написал он.

Глава Меджлиса отметил, что работы ведутся "откровенно показательно", особенно возле населенных пунктов, поэтому "создается впечатление, что целью таких масштабных фортификационных работ является попытка предотвратить панику и бегство с полуострова одного миллиона граждан России, незаконно поселившихся в оккупированном Крыму".

"Украинские военные сами определятся, будут ли мешать их продвижению в ходе освобождения Крыма километры построенных российскими оккупантами окопов и обезобразивших Крым противотанковых заграждений в ситуации, когда будет уничтожен мост через Керченский пролив, нанесены удары по военным кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России и перекрыт "коридор", соединяющий Крым по суше с Россией", – объяснил Чубаров.

По его словам, "строительство фортификационных сооружений и громкие заверения представителей российской оккупационной власти в якобы защищенности полуострова не должны обманывать один миллион колонистов, которые незаконно поселились в Крыму".

"Поэтому им наш совет: не затягивайте со временем, не рискуйте своей безопасностью, – как можно быстрее соберите чемоданы, заправьте баки своих машин горючим (которое пока есть) и вперед на выезд с Крыма мостом, который пока еще не упал в море", – заявил Чубаров.

https://www.facebook.com/dogrujol/posts/pfbid025kLE4k8Q4dKSFjhUPpuwTtBMDonrFecRJHKitoHupJoFz5h979KhcSVJniWNJjfol

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В феврале 2022 года началось полномасштабное вторжение России в Украину, в том числе с территории Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

По данным украинской военной разведки, российские военные готовятся к активной обороне временно оккупированной АР Крым – создают оборонительную полосу как на левом берегу Днепра в Херсонской области, так и на административной границе с Крымом, на севере полуострова.

Оккупанты также частично минируют береговую линию Крыма, чтобы не допустить высадки украинского десанта, добавили в ГУР Минобороны Украины. Кроме того, россияне продолжают устанавливать противотанковые бетонные пирамиды, чтобы остановить продвижение тяжелой техники.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Крым, бюджет, Рефат Чубаров, оккупация, вторжение, мост, фортификационные сооружения, Крымский мост, деоккупация, россияне
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