Чубаров объяснил появление окопов в Крыму и дал рекомендацию "миллиону российских колонистов"

"Оккупированный Россией Крым сегодня все больше становится похожим на раненого человека, исполосованного ножом: везде роются окопы, расставляются противотанковые бетонные заграждения, возводятся другие фортификационные сооружения. [...] Разбирающиеся в особенностях путинского режима указывают на то, что причиной вселенского рытья российскими оккупантами крымской земли является банальное отмывание бюджетных денег", – написал он.
Глава Меджлиса отметил, что работы ведутся "откровенно показательно", особенно возле населенных пунктов, поэтому "создается впечатление, что целью таких масштабных фортификационных работ является попытка предотвратить панику и бегство с полуострова одного миллиона граждан России, незаконно поселившихся в оккупированном Крыму".
"Украинские военные сами определятся, будут ли мешать их продвижению в ходе освобождения Крыма километры построенных российскими оккупантами окопов и обезобразивших Крым противотанковых заграждений в ситуации, когда будет уничтожен мост через Керченский пролив, нанесены удары по военным кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России и перекрыт "коридор", соединяющий Крым по суше с Россией", – объяснил Чубаров.
По его словам, "строительство фортификационных сооружений и громкие заверения представителей российской оккупационной власти в якобы защищенности полуострова не должны обманывать один миллион колонистов, которые незаконно поселились в Крыму".
"Поэтому им наш совет: не затягивайте со временем, не рискуйте своей безопасностью, – как можно быстрее соберите чемоданы, заправьте баки своих машин горючим (которое пока есть) и вперед на выезд с Крыма мостом, который пока еще не упал в море", – заявил Чубаров.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
В феврале 2022 года началось полномасштабное вторжение России в Украину, в том числе с территории Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
По данным украинской военной разведки, российские военные готовятся к активной обороне временно оккупированной АР Крым – создают оборонительную полосу как на левом берегу Днепра в Херсонской области, так и на административной границе с Крымом, на севере полуострова.
Оккупанты также частично минируют береговую линию Крыма, чтобы не допустить высадки украинского десанта, добавили в ГУР Минобороны Украины. Кроме того, россияне продолжают устанавливать противотанковые бетонные пирамиды, чтобы остановить продвижение тяжелой техники.