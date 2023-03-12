Окопы в Крыму, что случилось с Кадыровым, Пригожин идет в президенты, грузинский протест. Стрим Голованова с Гордоном. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью Голованов и Гордон обсудили:

ситуацию на фронте в Бахмуте Донецкой области;

обращение к президенту Украины о переименовании России в Московию;

провал закона об олигархах;

выселение Православной церкви Московского патриархата из Киево-Печерской Лавры;

протесты в Грузии и к чему они приведут;

для чего россияне роют окопы в Крыму;

обращение родственников мобилизованных из Подмосковья к Путину с просьбой вернуть военнослужащих из штурмовых подразделений;

что случилось с главой Чечни Рамзаном Кадыровым;

пойдет ли основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в президенты РФ и многое другое.

Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

Голованов родился в 1982 году в Таллинне (Эстония). Окончил Национальную академию управления в Киеве и получил степени магистра финансов и бакалавра права. Был актером театра "Черный квадрат", вел шоу на радио и телевидении. Работал на телеканалах "Украина 24", NewsOne, "112 Украина".