Гордон: Сегодня русские фашисты с особым упорством дрочат на Сталина. Ждем, когда они наконец кончат на своего кумира

Гордон: В Волгограде памятник Сталину открыли! Они дебилы. Они мазохисты, они любят, когда их убивают Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Гордон сказал, что считает Сталина "незаурядным человеком", который глубоко понимал все процессы в мире, но при этом был "человеком со знаком минус".

"Благодаря" Сталину был осуществлен геноцид населения Советского Союза, "благодаря" Сталину миллионы, десятки миллионов советских людей погибли, были заморены голодом, уничтожены в концлагерях или просто расстреляны, выдворены из страны... И наконец, десятки миллионов просто бездарно, ввиду неподготовленности, были брошены на немецкие пулеметы и танки и погибли. Бездарно погибли из-за этого упыря. Сталин является международным военным преступником, безусловно. Он вошел в дьявольский союз с [лидером нацистской Германии] Адольфом Гитлером в 1939 году, заключив пакт о ненападении, результатом которого стал дьявольский раздел Европы", – напомнил Гордон.

Он отметил, что Сталин был очень подозрительным, "маниакально озабоченным своей безопасностью", мстительным и видящим во всех действиях своих соратников попытки его уничтожить, поэтому сам "науничтожал огромное количество людей".

"И когда говорят, что Сталин тут ни при чем, что он не знал, не видел, – это все вранье. Сталин лично подписывал протоколы заседаний Политбюро, расстрельные списки лично подписывал", – подчеркнул Гордон.

Хотя существуют разные версии гибели Сталина, журналист убежден, что его убили соратники, поскольку небезосновательно опасались, что он убьет их.

"Сталина, конечно, убили. Сделали это его соратники – лидирующая четверка в Политбюро: [Лаврентий] Берия, [Никита] Хрущев, [Георгий] Маленков и [Николай] Булганин. Сделали это они потому, что хорошо знали "вождя народов". Они понимали, что следующие в списке на уничтожение – они. Это была банальная борьба за власть, – считает Гордон. – Сталина оставили умирать в луже мочи. Но у него, видно, здоровье было более-менее нормальное, он выжил, но уже был никакой. Приехали врачи – начали колдовать, но он уже умирал. Это, конечно же, было отравление, исполненное под руководством Берии... 5 марта [1953 года] Иосиф Виссарионович отдал концы на радость миллионам и миллионам людей во всем мире. Дураки плакали, почти вся советская страна, состоящая из дураков, плакала. Умные люди радовались", – сказал Гордон.

Хотя российское общество прошло через развенчание культа личности Сталина, оно продолжает "дрочить на него", продолжил журналист.

"Сегодня руководители фашистской России и русские фашисты, которых много в этой недостране, дрочат на Сталина с особым упорством, перекладывая с правой руки в левую, потом, когда устает левая, перекладывая обратно в правую... Могу пожелать им успеха в этом тяжелейшем деле. Ждем, когда они наконец кончат на своего кумира, – сказал журналист. – Хотя Сталин вынесен из мавзолея, его не вынесли из душ миллионов людей, которые его до сих пор любят. Это "фантастический" русский народ! Его бьют – а он любит того, кто бьет. Их в лагеря сажали, а они выходили из лагерей и говорили: "Сталин святой, он не знал, он не виноват. Это перегибы на местах. Сталин великий". Ну и до сих пор такое в России. Если в Волгограде памятник Сталину открыли (это произошло 1 февраля 2023 года. – "ГОРДОН")! Они дебилы. Они мазохисты, они любят, когда их бьют, когда их убивают, и они воспевают тех, кто это делает", – сказал Гордон.

По его мнению, президента России Владимира Путина тоже ждет развенчивание культа личности

"Но не знаю, будут ли дрочить на Путина, как дрочат на Сталина... Не знаю", – сказал журналист.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube