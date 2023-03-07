Гордон: Сегодня русские фашисты с особым упорством дрочат на Сталина. Ждем, когда они наконец кончат на своего кумира

Гордон сказал, что считает Сталина "незаурядным человеком", который глубоко понимал все процессы в мире, но при этом был "человеком со знаком минус".
"Благодаря" Сталину был осуществлен геноцид населения Советского Союза, "благодаря" Сталину миллионы, десятки миллионов советских людей погибли, были заморены голодом, уничтожены в концлагерях или просто расстреляны, выдворены из страны... И наконец, десятки миллионов просто бездарно, ввиду неподготовленности, были брошены на немецкие пулеметы и танки и погибли. Бездарно погибли из-за этого упыря. Сталин является международным военным преступником, безусловно. Он вошел в дьявольский союз с [лидером нацистской Германии] Адольфом Гитлером в 1939 году, заключив пакт о ненападении, результатом которого стал дьявольский раздел Европы", – напомнил Гордон.
Он отметил, что Сталин был очень подозрительным, "маниакально озабоченным своей безопасностью", мстительным и видящим во всех действиях своих соратников попытки его уничтожить, поэтому сам "науничтожал огромное количество людей".
"И когда говорят, что Сталин тут ни при чем, что он не знал, не видел, – это все вранье. Сталин лично подписывал протоколы заседаний Политбюро, расстрельные списки лично подписывал", – подчеркнул Гордон.
Хотя существуют разные версии гибели Сталина, журналист убежден, что его убили соратники, поскольку небезосновательно опасались, что он убьет их.
"Сталина, конечно, убили. Сделали это его соратники – лидирующая четверка в Политбюро: [Лаврентий] Берия, [Никита] Хрущев, [Георгий] Маленков и [Николай] Булганин. Сделали это они потому, что хорошо знали "вождя народов". Они понимали, что следующие в списке на уничтожение – они. Это была банальная борьба за власть, – считает Гордон. – Сталина оставили умирать в луже мочи. Но у него, видно, здоровье было более-менее нормальное, он выжил, но уже был никакой. Приехали врачи – начали колдовать, но он уже умирал. Это, конечно же, было отравление, исполненное под руководством Берии... 5 марта [1953 года] Иосиф Виссарионович отдал концы на радость миллионам и миллионам людей во всем мире. Дураки плакали, почти вся советская страна, состоящая из дураков, плакала. Умные люди радовались", – сказал Гордон.
Хотя российское общество прошло через развенчание культа личности Сталина, оно продолжает "дрочить на него", продолжил журналист.
"Сегодня руководители фашистской России и русские фашисты, которых много в этой недостране, дрочат на Сталина с особым упорством, перекладывая с правой руки в левую, потом, когда устает левая, перекладывая обратно в правую... Могу пожелать им успеха в этом тяжелейшем деле. Ждем, когда они наконец кончат на своего кумира, – сказал журналист. – Хотя Сталин вынесен из мавзолея, его не вынесли из душ миллионов людей, которые его до сих пор любят. Это "фантастический" русский народ! Его бьют – а он любит того, кто бьет. Их в лагеря сажали, а они выходили из лагерей и говорили: "Сталин святой, он не знал, он не виноват. Это перегибы на местах. Сталин великий". Ну и до сих пор такое в России. Если в Волгограде памятник Сталину открыли (это произошло 1 февраля 2023 года. – "ГОРДОН")! Они дебилы. Они мазохисты, они любят, когда их бьют, когда их убивают, и они воспевают тех, кто это делает", – сказал Гордон.
По его мнению, президента России Владимира Путина тоже ждет развенчивание культа личности
"Но не знаю, будут ли дрочить на Путина, как дрочат на Сталина... Не знаю", – сказал журналист.
Сталин (настоящая фамилия – Джугашвили) родился в 1878 году. С 1924 года до своей смерти в марте 1953 года был руководителем Советского Союза. При Сталине была создана система лагерей, куда ссылали политических заключенных. Диктатор организовал Голодомор в Украине и депортацию крымских татар.
23 августа 1939 года СССР и Германия решили разделить сферы влияния в Восточной Европе и подписали договор о ненападении. Документ известен как пакт Молотова – Риббентропа, по фамилиям министров иностранных дел СССР и Германии, которые поставили под ним подписи. Спустя неделю после заключения пакта Германия напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны. Закончилась война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.
В РФ утверждают, что СССР "никогда не был союзником гитлеровской Германии" и вынужденно подписал договор о ненападении. В МИД России в 2019 году заявили, что этот шаг позволил Советскому Союзу отсрочить начало войны почти на два года и укрепить обороноспособность страны, "тем самым были спасены сотни тысяч жизней".
Есть разные версии, как умер Сталин. Его обнаружили на даче под Москвой лежащим на полу 1 марта 1953 года. 2 марта туда прибыли врачи. О смерти Сталина объявили по радио 6 марта. Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева (он возглавил СССР после Сталина), рассказал в интервью "Бульвару Гордона", что Сталин умер от инсульта и от того, что никто не оказал ему помощь. Российский историк, блогер и публицист Марк Солонин считает, что Сталина могли отравить. "Ему чего-то там подсыпали и он помер в луже собственной мочи, не получив никакой помощи, даже той медицинской помощи, которую получал колхозный активист", – рассказал Солонин в интервью изданию "ГОРДОН".
В России, как показывают результаты социологических исследований, большое количество граждан симпатизируют Сталину. Согласно результатам опроса, который в 2021 году проводил "Левада-центр", 59% россиян заявили, что положительно относятся к Сталину, негативные эмоции он вызывал у 10% россиян.