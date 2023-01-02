ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Президент Финляндии заявил, что Путин в Украине просчитался, как и Сталин в нападении на Финляндию

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Нийнисте: Мы восприняли дело украинцев как свое собственное. И поддержка Украины только крепнет
Нийнисте: Мы восприняли дело украинцев как свое собственное. И поддержка Украины только крепнет
Фото: EPA

Президент Финляндии Саули Нийнисте в своем новогоднем обращении сравнил президента России Владимира Путина с советским диктатором Иосифом Сталиным. Обращение опубликовано 1 января на сайте президента Финляндии.

"Если Россия считала, что масштабная угроза быстро поставит Украину на колени, она совершила серьезную ошибку в своих суждениях. Нельзя не думать о схожести ситуации с нашей Зимней войной, когда Советский Союз предполагал, что он выйдет на Хельсинки в течение двух недель. Как руководители страны с авторитарным правлением, Сталин и Путин не смогли распознать ключевой фактор. Дело в том, что люди, живущие в свободной стране, имеют свою волю и убеждения. И что нация, которая работает вместе, представляет собой огромную силу", – подчеркнул он.

Президент Финляндии также отметил, что еще одной ошибкой Путина было полагать, что "европейское или западное сострадание к украинскому народу пройдет".

"Произошло как раз обратное. Вместо того, чтобы просто сопереживать, мы глубоко переживаем это с украинцами. Мы восприняли дело украинцев как свое собственное. И поддержка Украины только крепнет", – сказал Нийнисте.

Контекст:

Финляндия является одной из стран, которые активно оказывают поддержку Украине с начала вторжения РФ.

13 сентября премьер-министр Финляндии Санна Марин призвала Европу поддержать Украину и повысить энергетическую независимость Европы. По ее словам, Украина доказала свою храбрость и выносливость и должна выиграть войну.

11-й пакет помощи от Финляндии был одобрен 20 декабря, а 27 декабря парламент Финляндии призвал правительство дать Украине танки Leopard 2.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Иосиф Сталин, Финляндия, нападение, Европа, украинцы, Саули Нийнисте, война России против Украины, украинец, обращение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кот Степан во Львове встретился с украинским дизайнером Багинским
Кот Степан во Львове встретился с украинским дизайнером Багинским
"Путинист сдулся", Отдохнет в камере в Гааге". Газманова за границей попросили высказаться против войны в Украине и записали ответ на видео
"Путинист сдулся", Отдохнет в камере в Гааге". Газманова за границей попросили высказаться против войны в Украине и записали ответ на видео
Каменских высказалась об отношениях с Потапом, заявив, что у каждого теперь свои цели
Каменских высказалась об отношениях с Потапом, заявив, что у каждого теперь свои цели
На фронте погиб режиссер монтажа Виктор Онисько
На фронте погиб режиссер монтажа Виктор Онисько
Арестович назвал самое хорошее событие 2022 года в своей жизни
Арестович назвал самое хорошее событие 2022 года в своей жизни
Бывшая жена мэра Киева Кличко: 2022-й был для меня годом огромных потрясений и глубочайшей переоценки ценностей
Бывшая жена мэра Киева Кличко: 2022-й был для меня годом огромных потрясений и глубочайшей переоценки ценностей
Звезда Marvel Реннер находится в реанимации с травмами, которые получил во время снегопада
Звезда Marvel Реннер находится в реанимации с травмами, которые получил во время снегопада
"Потрясающая", "Просто роскошно, красота". Лопес восхитила поклонников новым образом
"Потрясающая", "Просто роскошно, красота". Лопес восхитила поклонников новым образом
"Впервые в институте случайно попробовал. Отцу подарили, он не знал, что с ними делать". 41-летний Кулеба признался, что около 15 лет курит сигары
"Впервые в институте случайно попробовал. Отцу подарили, он не знал, что с ними делать". 41-летний Кулеба признался, что около 15 лет курит сигары
Ани Лорак назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника"
Ани Лорак назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника"
Пенн, Джоли, Леттерман и другие. Семь мировых знаменитостей, которые приезжали в Украину после полномасштабного вторжения РФ в Украину
Пенн, Джоли, Леттерман и другие. Семь мировых знаменитостей, которые приезжали в Украину после полномасштабного вторжения РФ в Украину
"Путинская проститутка", "Никому не нужный нафталин". Повалий спела песню Ивасюка перед российскими оккупантами и пропагандистами
"Путинская проститутка", "Никому не нужный нафталин". Повалий спела песню Ивасюка перед российскими оккупантами и пропагандистами
Шер опубликовала изображение повесившегося Путина и заявила, что он тот, кому она не пожелает счастья в новом году
Шер опубликовала изображение повесившегося Путина и заявила, что он тот, кому она не пожелает счастья в новом году
Цукерберг показал, как сейчас выглядит его жена, которая вскоре в третий раз станет матерью
Цукерберг показал, как сейчас выглядит его жена, которая вскоре в третий раз станет матерью
  "Путин пусть свои ракеты засунет себе в жопу". Масяня пожелала украинцам в новом году очистить страну от нечисти. Видео
  "Путин пусть свои ракеты засунет себе в жопу". Масяня пожелала украинцам в новом году очистить страну от нечисти. Видео
"Чучело седое, воплотил мои мечты для другого Вовы". Слепаков написал стихотворение о мальчике Вове из РФ, который угрожает убить Деда Мороза
"Чучело седое, воплотил мои мечты для другого Вовы". Слепаков написал стихотворение о мальчике Вове из РФ, который угрожает убить Деда Мороза
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ани Лорак назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника" (56341)
2
Шер опубликовала изображение повесившегося Путина и заявила, что он тот, кому она не пожелает счастья в новом году (47738)
3
"Чучело седое, воплотил мои мечты для другого Вовы". Слепаков написал стихотворение о мальчике Вове из РФ, который угрожает убить Деда Мороза (45064)
4
Развод Кличко, "Міняю жінку" у Дорофеевой и Dantes, новые избранницы Остапчука и Цимбалюка. Самые громкие расставания 2022 года (42960)
5
"Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали ее как никогда". Зеленские сделали семейное фото на фоне новогодней елки (31341)
6
"У вас невероятно красивые мальчики", "Чудесная пара". Осадчая восхитила семейным снимком (18641)
7
"Лучшие мужчины нашего государства". Маляр в канун Нового года сделала праздничное селфи с Залужным и Резниковым (14247)
8
"Путинская проститутка", "Никому не нужный нафталин". Повалий спела песню Ивасюка перед российскими оккупантами и пропагандистами (12023)
 
 
 
 