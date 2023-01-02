Президент Финляндии заявил, что Путин в Украине просчитался, как и Сталин в нападении на Финляндию

Нийнисте: Мы восприняли дело украинцев как свое собственное. И поддержка Украины только крепнет Фото: EPA

"Если Россия считала, что масштабная угроза быстро поставит Украину на колени, она совершила серьезную ошибку в своих суждениях. Нельзя не думать о схожести ситуации с нашей Зимней войной, когда Советский Союз предполагал, что он выйдет на Хельсинки в течение двух недель. Как руководители страны с авторитарным правлением, Сталин и Путин не смогли распознать ключевой фактор. Дело в том, что люди, живущие в свободной стране, имеют свою волю и убеждения. И что нация, которая работает вместе, представляет собой огромную силу", – подчеркнул он.

Президент Финляндии также отметил, что еще одной ошибкой Путина было полагать, что "европейское или западное сострадание к украинскому народу пройдет".

"Произошло как раз обратное. Вместо того, чтобы просто сопереживать, мы глубоко переживаем это с украинцами. Мы восприняли дело украинцев как свое собственное. И поддержка Украины только крепнет", – сказал Нийнисте.