Гордон: Какой вопрос задал бы Путину? Такое отвращение к нему, что нет вопросов

Гордон во время стримов на своем YouTube-канале неоднократно выступал с осуждением и критикой Путина Фото: Alesia Batsman / Facebook

"Какой бы один вопрос вы поставили [российскому президенту Владимиру] Путину", – в ходе разговора спросил у Гордона Демин.

"Такое отвращение к нему, что нет к нему вопросов. Все понятно", – коротко ответил Гордон.