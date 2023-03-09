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10 марта, 2023
 
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Гордон: Какой вопрос задал бы Путину? Такое отвращение к нему, что нет вопросов

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Гордон во время стримов на своем YouTube-канале неоднократно выступал с осуждением и критикой Путина
Гордон во время стримов на своем YouTube-канале неоднократно выступал с осуждением и критикой Путина
Фото: Alesia Batsman / Facebook

Украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон 9 марта дал интервью украинскому ведущему и YouTube-блогеру Славе Демину.

"Какой бы один вопрос вы поставили [российскому президенту Владимиру] Путину", – в ходе разговора спросил у Гордона Демин.

"Такое отвращение к нему, что нет к нему вопросов. Все понятно", – коротко ответил Гордон. 

Контекст:

Гордон во время стримов на своем YouTube-канале неоднократно выступал с осуждением и критикой Путина. В одном из своих последних комментариев он заявил, что "Путина будут давить как таркана, и в конце концов раздавят". 

Журналист подчеркивал, что Путин рассматривает россиян "как мясо" для достижения своих целей. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, война России против Украины, интервью
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