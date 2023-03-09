Гордон: Какой вопрос задал бы Путину? Такое отвращение к нему, что нет вопросов

"Какой бы один вопрос вы поставили [российскому президенту Владимиру] Путину", – в ходе разговора спросил у Гордона Демин.
"Такое отвращение к нему, что нет к нему вопросов. Все понятно", – коротко ответил Гордон.
Гордон во время стримов на своем YouTube-канале неоднократно выступал с осуждением и критикой Путина. В одном из своих последних комментариев он заявил, что "Путина будут давить как таркана, и в конце концов раздавят".
Журналист подчеркивал, что Путин рассматривает россиян "как мясо" для достижения своих целей.