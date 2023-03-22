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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Из Крыма уже началась миграция самых дальновидных крыс государства-террориста

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Зеленский: Сегодня Украина начала отмечать первую годовщину первых победных сражений полномасштабной войны
Зеленский: Сегодня Украина начала отмечать первую годовщину первых победных сражений полномасштабной войны
Фото: president.gov.ua

Украина освободит все оккупированные Россией территории, как освободила весной ряд населенных пунктов в 2022 году. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 21 марта, опубликованном его пресс-службой.

"Сегодня Украина начала отмечать первую годовщину первых победных сражений полномасштабной войны – боев на севере нашего государства, которые привели к бегству оккупанта", – сказал президент.

Он напомнил, что именно 21 марта 2022 года завершилась битва за Мощун – "маленькое село в Киевской области, которое стало первым большим шагом нашего государства к победе в этой войне".

"Были и другие шаги... Битва за Гостомель. Бои за Ирпень. Борьба в Черниговской и Сумской областях. Битва за Змеиный. Жестокое противостояние на юге Украины и уникальная наша оборонная операция, вернувшая свободу Харьковщине. Мы придем к такому же результату и в других активных действиях. В героическом сражении за Донбасс, в котором неизбежно будет доминировать украинский флаг. В дальнейшем – противостояние на юге, которое возобновит нормальную украинскую жизнь в Приазовье. В возвращении нашего Крыма, откуда уже началась миграция самых дальновидных крыс государства-террориста", – заявил Зеленский.

Президент сегодня почтил память украинских защитников, погибших во время битвы за Мощун.

Контекст:

После российского вторжения 24 февраля 2022 года населенные пункты Киевской области стали зоной интенсивных боев. Российские оккупанты совершили здесь массовые военные преступления против гражданского населения: мародерство, физическое насилие, похищение и убийство людей, в том числе детей.

2 апреля Киевская область была освобождена от российских захватчиков.

В населенных пунктах региона были найдены тела убитых мирных жителей. У некоторых погибших были связаны руки. Кадры с убитыми мирными жителями Киевской области шокировали мир.

По состоянию на 15 марта 2023 года в Киевской области с момента деоккупации нашли тела 1374 погибших мирных жителей.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Сумская область, Гостомель, Киевская область, Черниговская область, Ирпень, Владимир Зеленский, война России против Украины, Мощун
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