Зеленский: Из Крыма уже началась миграция самых дальновидных крыс государства-террориста

"Сегодня Украина начала отмечать первую годовщину первых победных сражений полномасштабной войны – боев на севере нашего государства, которые привели к бегству оккупанта", – сказал президент.
Он напомнил, что именно 21 марта 2022 года завершилась битва за Мощун – "маленькое село в Киевской области, которое стало первым большим шагом нашего государства к победе в этой войне".
"Были и другие шаги... Битва за Гостомель. Бои за Ирпень. Борьба в Черниговской и Сумской областях. Битва за Змеиный. Жестокое противостояние на юге Украины и уникальная наша оборонная операция, вернувшая свободу Харьковщине. Мы придем к такому же результату и в других активных действиях. В героическом сражении за Донбасс, в котором неизбежно будет доминировать украинский флаг. В дальнейшем – противостояние на юге, которое возобновит нормальную украинскую жизнь в Приазовье. В возвращении нашего Крыма, откуда уже началась миграция самых дальновидных крыс государства-террориста", – заявил Зеленский.
Президент сегодня почтил память украинских защитников, погибших во время битвы за Мощун.
После российского вторжения 24 февраля 2022 года населенные пункты Киевской области стали зоной интенсивных боев. Российские оккупанты совершили здесь массовые военные преступления против гражданского населения: мародерство, физическое насилие, похищение и убийство людей, в том числе детей.
2 апреля Киевская область была освобождена от российских захватчиков.
В населенных пунктах региона были найдены тела убитых мирных жителей. У некоторых погибших были связаны руки. Кадры с убитыми мирными жителями Киевской области шокировали мир.
По состоянию на 15 марта 2023 года в Киевской области с момента деоккупации нашли тела 1374 погибших мирных жителей.