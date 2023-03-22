Зеленский: Из Крыма уже началась миграция самых дальновидных крыс государства-террориста

"Сегодня Украина начала отмечать первую годовщину первых победных сражений полномасштабной войны – боев на севере нашего государства, которые привели к бегству оккупанта", – сказал президент.

Он напомнил, что именно 21 марта 2022 года завершилась битва за Мощун – "маленькое село в Киевской области, которое стало первым большим шагом нашего государства к победе в этой войне".

"Были и другие шаги... Битва за Гостомель. Бои за Ирпень. Борьба в Черниговской и Сумской областях. Битва за Змеиный. Жестокое противостояние на юге Украины и уникальная наша оборонная операция, вернувшая свободу Харьковщине. Мы придем к такому же результату и в других активных действиях. В героическом сражении за Донбасс, в котором неизбежно будет доминировать украинский флаг. В дальнейшем – противостояние на юге, которое возобновит нормальную украинскую жизнь в Приазовье. В возвращении нашего Крыма, откуда уже началась миграция самых дальновидных крыс государства-террориста", – заявил Зеленский.

Президент сегодня почтил память украинских защитников, погибших во время битвы за Мощун.