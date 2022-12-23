Усик перевел почти 14 млн грн на строительство домов в разрушенном российскими оккупантами селе Мощун Киевской области

Строительство этих домов позволит предоставить жилье примерно 50 украинцам, дома которых разрушили российские оккупанты, отмечается в публикации.

"Я поддерживаю донатом благотворительную платформу Newkraine. Призываю всех наших друзей, известных людей, бизнес и международные фонды присоединиться и поддержать Newkraine! Украина нуждается в нашей помощи прямо сейчас!” – прокомментировал свой взнос боксер.

Контекст:

Усик – уроженец Симферополя. После того как Россия оккупировала Крым в 2014 году, он не озвучивал четкой позиции относительно территориальной принадлежности полуострова: в 2016-м он заявлял, что "Крым – это Крым", а в 2018-м говорил, что Крым – "божий". Из-за этого Усика неоднократно критиковали.

Также боксер – заслуженный мастер спорта Украины, он является олимпийским чемпионом (2012) и абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе. Боксер рассказывал феврале 2021 года, что ему предлагали "немалые суммы", чтобы он сменил гражданство и выступал за другую страну. Усик отказался, по его словам, из-за любви к Родине.

После начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году Усик вступил в территориальную оборону. Дом боксера в Ворзеле под Киевом обстреляли российские оккупанты. В марте Усик получил право на выезд из Украины и начал подготовку к бою-реваншу с Энтони Джошуа.

17 августа на пресс-конференции в Саудовской Аравии Усик вышел в национальном костюме и общался со СМИ на украинском языке. 21 августа он защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, которые отобрал у британца в сентябре 2021 года, а также завоевал титул чемпиона по версии журнала The Ring.

Победу Усик посвятил Вооруженным силам Украины и Украинскому государству.