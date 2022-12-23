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23 декабря, 2022
 
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Усик перевел почти 14 млн грн на строительство домов в разрушенном российскими оккупантами селе Мощун Киевской области

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Усик: Призываю всех наших друзей, известных людей, бизнес и международные фонды присоединиться и поддержать Newkraine
Усик: Призываю всех наших друзей, известных людей, бизнес и международные фонды присоединиться и поддержать Newkraine
Фото: usykaa / Instagram

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO, IBO, украинский боксер Александр Усик передал 13,8 млн грн в фонд Newkraine на строительство 10 современных домов в селе Мощун Киевской области, которое пострадало от действий российских оккупантов. Об этом 23 декабря сообщается на странице фонда в Instagram.

Строительство этих домов позволит предоставить жилье примерно 50 украинцам, дома которых разрушили российские оккупанты, отмечается в публикации.

"Я поддерживаю донатом благотворительную платформу Newkraine. Призываю всех наших друзей, известных людей, бизнес и международные фонды присоединиться и поддержать Newkraine! Украина нуждается в нашей помощи прямо сейчас!”  прокомментировал свой взнос боксер.

Контекст:

Усик – уроженец Симферополя. После того как Россия оккупировала Крым в 2014 году, он не озвучивал четкой позиции относительно территориальной принадлежности полуострова: в 2016-м он заявлял, что "Крым – это Крым", а в 2018-м говорил, что Крым – "божий". Из-за этого Усика неоднократно критиковали.

Также боксер – заслуженный мастер спорта Украины, он является олимпийским чемпионом (2012) и абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе. Боксер рассказывал феврале 2021 года, что ему предлагали "немалые суммы", чтобы он сменил гражданство и выступал за другую страну. Усик отказался, по его словам, из-за любви к Родине.

После начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году Усик вступил в территориальную оборону. Дом боксера в Ворзеле под Киевом обстреляли российские оккупанты. В марте Усик получил право на выезд из Украины и начал подготовку к бою-реваншу с Энтони Джошуа.

17 августа на пресс-конференции в Саудовской Аравии Усик вышел в национальном костюме и общался со СМИ на украинском языке. 21 августа он защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, которые отобрал у британца в сентябре 2021 года, а также завоевал титул чемпиона по версии журнала The Ring. 

Победу Усик посвятил Вооруженным силам Украины и Украинскому государству.

Теги: Александр Усик, благотворительность, война России против Украины
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