"Украинский народ – свет, который сияет на весь мир". Усик и Parimatch обратились к миру со сцены Web Summit 2022

В этом году на Web Summit собралось 70 тысяч человек и компаний, приехало 900 спикеров из 160 стран Фото: fakty.ua

"В Лиссабоне со сцены Web Summit 2022 звучит украинский язык. Аудитория встречает одобрительными аплодисментами обращение украинского боксера и СЕО бренда с украинскими корнями: каждый украинец, будь то военный, волонтер, представитель бизнеса или спортсмен, делает свой значительный вклад в свободу страны и прилагает усилия для совместной победы над врагом", – описывает автор материала происходившее в зале.

Зеленская в приветственной речи призвала мировое IT-сообщество создавать технологии, которые спасают жизнь и помогут уже сейчас восстанавливать страну. В рамках форума прошла дискуссия "Борцы за свободу: стратегия нокаутирующих ударов".

"С 10 октября Украина подвергается ежедневным массовым обстрелам. Это привело к отключению жизненно необходимых ресурсов: света, воды, тепла. Но, несмотря на обстоятельства, украинский народ и является тем светом, который сияет на весь мир. И я, как амбассадор United24, амбассадор ответственной игры Parimatch, украинский спортсмен, считаю необходимым рассказывать миру, что происходит в моей стране. Я остаюсь верен своим ценностям, я нахожу радость в моей семье, детях, чтобы продолжать борьбу: как на ринге, так и в важнейшей битве – за свободу страны. Все получается в жизни, когда не останавливаешься и продолжаешь бороться", – рассказал Усик.

CEO Parimatch Ukraine во время мастер-класса "Рост и развитие, несмотря на войну" отметила, что в Украине бизнес действует, исходя из ежедневно меняющейся ситуации.

"Мы – участники истории, и мы уже адаптировались. Мы учимся, и наш опыт развития во время турбулентности может оказаться полезным любому предпринимателю в любой стране. "Быть украинцем" – это новая концепция для бизнеса, которая сосредоточена на преодолении проблем и возможности оставаться сильным, как бы это ни было трудно; быстрым – делать сейчас и до конца, ведь неизвестно, что случится дальше; объединяться, действовать и доверять. Ценности украинцев и жажда победы формируют единственный важный принцип доверия, в котором царит желто-синий дух свободы", – заявила Гилевич.

По информации Sport.ua, в этом году на Web Summit собралось 70 тысяч человек и компаний, приехало 900 спикеров из 160 стран. Портал отмечает, что форум – "глобальное место встречи для наиболее революционных и смелых технологических компаний мира, таких как Apple, Google, Amazon, OpenSea, Microsoft и других".