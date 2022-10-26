Бульвар Шоубиз
 
26 октября, 2022
 
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"Крепкий товарищ по оружию для "Неудержимых 5". Дольф Лундгрен пообедал с Усиком и намекнул ему на кинокарьеру

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Лундгрен намекнул, что Усика могут позвать сниматься в голливудском кино
Лундгрен намекнул, что Усика могут позвать сниматься в голливудском кино
Фото: dolphlundgren / Instagram

Голливудский актер Дольф Лундгрен, известный своими ролями в боевиках, встретился с украинским актером Александром Усиком в США. Там актер восстанавливается после травмы ноги. Подробности встречи Лундгрен рассказал на своей странице в Instagram.

"На обеде в Беверли-Хиллз с чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе Александром Усиком, который является обладателем трех из четырех титулов чемпиона мира после победы над Джошуа в сентябре этого года. Хороший парень и отличный боец, который фактически вернулся в Киев после вторжения, чтобы присоединиться к силам обороны Украины. Крепкий товарищ по оружию для "Неудержимых 5"?" – написал голливудский актер, видимо, намекая, что Усику могут предложить роль в популярной кинофраншизе, в которой снимаются Сильвестр Сталлоне, Дольф Лундгрен, Жан-Клод Ван Дамм, Джейсон Стейтем, Микки Рурк и Чак Норрис.

Контекст:

Лундгрен стал знаменит благодаря съемкам в американских боевиках. Кроме "Универсального солдата", он снялся более чем в 50 фильмах, среди которых "Разборка в Маленьком Токио", "Властелины вселенной", "Дерево Джошуа", "Каратель" и кинофраншиза "Неудержимые". В 2004 году Лундгрен дебютировал в качестве режиссера, сняв фильм "Защитник".

Лундгрен имеет степень магистра химического машиностроения и является стипендиатом программы Фулбрайта Массачусетского технологического института.

Теги: США, кино, шоу-бизнес, Александр Усик, Голливуд, Сильвестр Сталлоне, Микки Рурк, Джейсон Стейтем, Дольф Лундгрен, Чак Норрис, Жан-Клод Ван Дамм
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