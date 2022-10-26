"Крепкий товарищ по оружию для "Неудержимых 5". Дольф Лундгрен пообедал с Усиком и намекнул ему на кинокарьеру

"На обеде в Беверли-Хиллз с чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе Александром Усиком, который является обладателем трех из четырех титулов чемпиона мира после победы над Джошуа в сентябре этого года. Хороший парень и отличный боец, который фактически вернулся в Киев после вторжения, чтобы присоединиться к силам обороны Украины. Крепкий товарищ по оружию для "Неудержимых 5"?" – написал голливудский актер, видимо, намекая, что Усику могут предложить роль в популярной кинофраншизе, в которой снимаются Сильвестр Сталлоне, Дольф Лундгрен, Жан-Клод Ван Дамм, Джейсон Стейтем, Микки Рурк и Чак Норрис.

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