63-летний Лундгрен в военной униформе показал окровавленную ногу

Актер позирует в кадре, сидя на стуле. Рядом с ним стоит рюкзак и упаковка воды, а за ним валяется жестяная банка. На левой ноге актера видны следы "крови".

"Еще один день в офисе", – подписал он публикацию. Актер не стал разглашать, при каких обстоятельствах было сделано фото.

"Сержант Эндрю Скотт", – прокомментировали фото пользователи сети, подразумевая роль Лундгрена в боевике "Универсальный солдат" (1992).

"Ремейк "Универсального солдата", – предположили поклонники артиста.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dolph Lundgren (@dolphlundgren)