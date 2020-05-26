"Выглядишь замечательно, спасибо за вдохновение". 62-летний Дольф Лундгрен показал тренировку

62-летний американский актер шведского происхождения Дольф Лундгрен записал комплекс упражнений, который, по его словам, ежедневно выполняет сам. Видео тренировки актер обнародовал в Instagram.
Тренировка Лундгрена состоит из отжиманий, упражнений на пресс, приседаний, планки и комплекса для мышц спины. Актер рекомендует повторить весь цикл упражнений четыре раза.
"Вы все еще в отличной форме, Дольф", – оценили физическую подготовку актера его подписчики.
"Выглядишь замечательно! Спасибо за вдохновение", – прокомментировали видео подписчики.
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Knock yourself out with this one! Ps. Brings back great memories of working with the Godfather of Soul: James Brown @optividahealth
Лундгрен стал знаменит благодаря съемкам в американских боевиках. Он снялся более чем в 50 фильмах, среди которых "Разборка в Маленьком Токио", "Универсальный солдат", "Властелины вселенной", "Дерево Джошуа", "Каратель" и трилогия "Неудержимые". В 2004 году Лундгрен дебютировал в качестве режиссера, сняв фильм "Защитник".
Лундгрен имеет степень магистра химического машиностроения и является стипендиатом программы Фулбрайта Массачусетского технологического института.
В 62 года актер продолжает активно заниматься спортом, отдавая предпочтение карате.