"Выглядишь замечательно, спасибо за вдохновение". 62-летний Дольф Лундгрен показал тренировку

62-летний американский актер Дольф Лундгрен поделился с подписчиками комплексом из пяти упражнений. Поклонники актера оценили уровень его физической подготовки.

62-летний американский актер шведского происхождения Дольф Лундгрен записал комплекс упражнений, который, по его словам, ежедневно выполняет сам. Видео тренировки актер обнародовал в Instagram.

Тренировка Лундгрена состоит из отжиманий, упражнений на пресс, приседаний, планки и комплекса для мышц спины. Актер рекомендует повторить весь цикл упражнений четыре раза.

"Вы все еще в отличной форме, Дольф", – оценили физическую подготовку актера его подписчики.

"Выглядишь замечательно! Спасибо за вдохновение", – прокомментировали видео подписчики.

Лундгрен стал знаменит благодаря съемкам в американских боевиках. Он снялся более чем в 50 фильмах, среди которых "Разборка в Маленьком Токио", "Универсальный солдат", "Властелины вселенной", "Дерево Джошуа", "Каратель" и трилогия "Неудержимые". В 2004 году Лундгрен дебютировал в качестве режиссера, сняв фильм "Защитник".



Лундгрен имеет степень магистра химического машиностроения и является стипендиатом программы Фулбрайта Массачусетского технологического института.



В 62 года актер продолжает активно заниматься спортом, отдавая предпочтение карате.