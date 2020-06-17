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17 июня, 2020
 
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62-летний Лундгрен сделал предложение 24-летней избраннице. Поклонники приняли девушку за его дочь

62-летний американский актер Дольф Лундгрен встречается с 24-летней фитнес-инструктором Эммой Крокдал с января 2020 года – девушка является не только ровесницей его старшей дочери Иды, но и очень похожа на нее внешне.

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62-летний Лундгрен состоит в отношениях с 24-летней фитнес-тренером Крокдал
62-летний Лундгрен состоит в отношениях с 24-летней фитнес-тренером Крокдал
Фото: dolphlundgren / Instagram

62-летний американский актер шведского происхождения Дольф Лундгрен разместил в Instagram фото, на котором запечатлен в обнимку со своей девушкой, 24-летней фитнес-инструктором Эммой Крокдал. 

Избранница актера демонстрирует на камеру кольцо на безымянном пальце левой руки.

"Здесь в Швеции произошло нечто особенное", – подписал актер совместный снимок со своей партнершей, не вдаваясь в подробности.

Одним из первых коллегу поздравил американский актер Сильвестр Сталлоне.

"Поздравляю, друг. Ты лучший", – написал он.

Однако многие подписчики приняли избранницу актера за старшую дочь Иду, которая является ровесницей Крокдал.

"Твоя дочь обручилась? Поздравляем, папочка", – пишут фолловеры Лундгрена.

Стоит отметить, что девушки действительно внешне очень похожи. Так выглядит старшая дочь актера Ида.

А это избранница Лундгрена – 24-летняя фитнес-тренер Крокдал.

Лундгрен стал знаменитым благодаря съемкам в американских боевиках. Он снялся более чем в 50 фильмах, среди которых "Разборка в Маленьком Токио", "Универсальный солдат", "Властелины вселенной", "Дерево Джошуа", "Каратель" и трилогия "Неудержимые". В 2004 году Лундгрен дебютировал в качестве режиссера, сняв фильм "Защитник".

Актер развелся с матерью своих двух дочерей в 2011 году после 17 лет брака, но сохранил отношения с детьми и экс-женой. Старшей дочери Иде в апреле исполнилось 24 года. Младшей, Грете, в ноябре 2020 года исполнится 19 лет.

С Крокдал актер встречается с начала января 2020 года, сообщает издание Page Six.

Теги: свадьба, актер, Сильвестр Сталлоне, Дольф Лундгрен
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