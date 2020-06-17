62-летний Лундгрен сделал предложение 24-летней избраннице. Поклонники приняли девушку за его дочь

62-летний американский актер шведского происхождения Дольф Лундгрен разместил в Instagram фото, на котором запечатлен в обнимку со своей девушкой, 24-летней фитнес-инструктором Эммой Крокдал.
Избранница актера демонстрирует на камеру кольцо на безымянном пальце левой руки.
"Здесь в Швеции произошло нечто особенное", – подписал актер совместный снимок со своей партнершей, не вдаваясь в подробности.
Одним из первых коллегу поздравил американский актер Сильвестр Сталлоне.
"Поздравляю, друг. Ты лучший", – написал он.
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Однако многие подписчики приняли избранницу актера за старшую дочь Иду, которая является ровесницей Крокдал.
"Твоя дочь обручилась? Поздравляем, папочка", – пишут фолловеры Лундгрена.
Стоит отметить, что девушки действительно внешне очень похожи. Так выглядит старшая дочь актера Ида.
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А это избранница Лундгрена – 24-летняя фитнес-тренер Крокдал.
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Лундгрен стал знаменитым благодаря съемкам в американских боевиках. Он снялся более чем в 50 фильмах, среди которых "Разборка в Маленьком Токио", "Универсальный солдат", "Властелины вселенной", "Дерево Джошуа", "Каратель" и трилогия "Неудержимые". В 2004 году Лундгрен дебютировал в качестве режиссера, сняв фильм "Защитник".
Актер развелся с матерью своих двух дочерей в 2011 году после 17 лет брака, но сохранил отношения с детьми и экс-женой. Старшей дочери Иде в апреле исполнилось 24 года. Младшей, Грете, в ноябре 2020 года исполнится 19 лет.
С Крокдал актер встречается с начала января 2020 года, сообщает издание Page Six.